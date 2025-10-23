Ususret Svih Svetih: ZET uspostavio dodatna stajališta prema grobljima, evo detalja

Zbog izvanredne organizacije prometa na blagdan Svih svetih, od subote, 25. listopada u 8 sati do nedjelje, 2. studenog u 20 sati, autobusni linija 172 (Črnomerec - Zaprešić), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) zaustavljat će se na obostranom autobusnom stajalištu Gospodska na Aleji Bologne.
U istom periodu, na trasi autobusne linije 271 (Dubec - Sesvete - Glavnica Donja) bit će privremeno uspostavljeno obostrano stajalište u zoni groblja Glavnica Donja, Glavnička cesta 5, a na trasi linije 272 (Dubec - Sesvete - Moravče) bit će privremeno uspostavljeno obostrano autobusno stajalište u zoni groblja Moravče, Prigorska ulica 83.
Video sadržaj
3
LIJEPO I EMOTIVNO
FOTO Kći Dikana Radeljaka objavila nikad viđenu fotku s njegovom pokojnom djevojkom Dolores Lambašom
Video sadržaj
nina Unplugged
VIDEO/FOTO Nina oduševila Zagreb! U Lisinskom zapjevala brojne velike hitove u novom ruhu
IMA DVA PARKIRNA MJESTA