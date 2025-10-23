Naši Portali
PRIVREMENA REGULACIJA

Ususret Svih Svetih: ZET uspostavio dodatna stajališta prema grobljima, evo detalja

Zagreb: Gužve prema gradskim grobljima zbog besplatnog javnog prijevoza
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
23.10.2025.
u 16:00

Nova regulacija prometa vrijedi od ove subote do nedjelje, 2. studenog

Zbog izvanredne organizacije prometa na blagdan Svih svetih, od subote, 25. listopada u 8 sati do nedjelje, 2. studenog u 20 sati, autobusni linija 172 (Črnomerec - Zaprešić), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) zaustavljat će se na obostranom autobusnom stajalištu Gospodska na Aleji Bologne.

U istom periodu, na trasi autobusne linije 271 (Dubec - Sesvete - Glavnica Donja) bit će privremeno uspostavljeno obostrano stajalište u zoni groblja Glavnica Donja, Glavnička cesta 5, a na trasi linije 272 (Dubec - Sesvete - Moravče) bit će privremeno uspostavljeno obostrano autobusno stajalište u zoni groblja Moravče, Prigorska ulica 83.

Ključne riječi
groblja Svi sveti ZET

