Ususret Svih Svetih: ZET uspostavio dodatna stajališta prema grobljima, evo detalja

UKLJUČENA 31 USTANOVA

Zdravo voće i povrće zagrebački đaci jedu već dvije godine: U škole su plasirali 140 tona ekoloških namirnica

Projektom su zadovoljni i domaći proizvođači, a jedan od njih je OPG Novak iz Gornje Dubrave. – Izvrstan je to način za plasiranje naših proizvoda i nadamo se da će potaknuti i druge da se okrenu ekološkome uzgoju – rekla je Mateja Novak.