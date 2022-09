Dolenec: Mjera roditelj odgojitelj ove godine košta 530 milijuna kuna

Dogradonačelnica Danijela Dolenec na današnjoj je konferenciji za medije predstavila nove kompenzacijske mjere za korisnike mjere roditelj odgojitelj, a koje će se sutra naći na skupštinskom dnevnom redu.

Kao i u prethodnom prijedlogu koji je, podsjetimo ukinuo zagrebački Visoki upravni sud, i dalje će se omogućiti zapošljavanje i upis u vrtiće, ali pod uvjetom postupnog izlaska iz mjere.

– Šest mjeseci od donošenja za korisnike se ne mijenja ništa, ostaju svi u mjeri i s istim iznosom. Nakon toga, s 31. ožujkom naknada se snizuje na razinu minimalne plaće, ona je ove godine 3750 kuna. Koliko je to, znat ćemo na jesen. Za očekivati je da će biti nešto viša nego što je sada. Tri mjeseca nakon toga, naknada se spušta na polovicu minimalne plaća. 30. rujna sljedeće godine iz mjere izlaze prvi korisnici, oni kojima je dijete napunilo 7 godina. Nakon toga datuma svakih mjesec dana izlaze korisnici čije je dijete napunilo 7 godina i tako dalje dok ne izađu svi iz mjere - kako je ranije objasnila Dolenec.

TIJEK KONFERENCIJE:

- Glavna kompenzacijska mjera je ubrzana izgradnja vrtićkih kapaciteta. Prošla Gradska vlast donijela je mjeru kojoj je zabranila upis djece korisnika mjera u vrtiće. Mjera roditelj odgojitelj ove godine košta 530 milijuna kuna - započela je Dolenec te dodala kako su dvije mjere koje je predstavila usmjerene na edukaciju, a dvije na zapošljavanje.

Prva mjera

Omogućit ćemo korisnicima da upišu bilo koji program osposobljavanja na Pučkom otvorenom veleučilištu, Grad će to sufinancirati s dvije trećine iznosa, a korisnici će se morati obvezati da će to i završiti. Od 15. rujna bit će na stranicama POU-a objavljene sve informacije - nastavila je te dodala da je preko 150 programa na POU, koji uključuje sva moguća zanimanja, od dizajnera, do programera.

Druga mjera

- Ako se netko odluči pokrenuti vlastiti posao, Plavi ured će pomoći s edukacijom kako to realizirati, i imat će mentoriranje. Program će se nuditi i online, od 15. rujna na stranicama Plavog ureda bit će sve informacije i kontakti - naglasila je.

Treća mjera

Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje korisnika mjere. Taj program uvodi i Hrvatski zavod za zapošljavanje, ali samo za nezaposlene roditelje s maksimalnim primitkom od 2600 kuna, a što znači da trenutni korisnici ne mogu biti u programu.

Četvrta mjera

- Potpora za obrtništvo, tradicijske i deficitarne obrte. Dodali smo u kriteriji bodovanja da ako ste samozaposleni ili ste korisnik mjere roditelj odgojitelj veći iznos potpore. Iznos potpore je veći ako ste vi korisnik mjere ili zaposlite korisnika mjere - izjavila je.

Pitanja novinara

Iznos od 530 milijuna kuna koji ove godine odlazi na mjeru roditelj odgojitelj, Dolenec je komentirala kako je plan da naredna sjednica Skupštine bude proračunska te kako će Grad pronaći način da u proračunu za to pronađu sredstva.

- Samo usporedba, cijela odluka vezana za socijalnu skrb, dakle pomoć najtežim socijalnim slučajevima, teška je na razini godine 168 milijuna kuna. A ovaj program koji sada koristi 5400 ljudi košta 530 milijuna kuna - dodala je.

Nadalje, ponovila je kako će od samog početka omogućiti pravo na zapošljavanje i pravo upisa u vrtić. Dosadašnja naknada od oko 6000 kuna mjesečno, od 31. ožujka iduće godine past će na visinu minimalne plaće, što u tekućoj godini iznosi 3750 kuna. Nakon toga 30. lipnja naknada pada na pola tog iznosa, a 30. rujna oni korisnici čije dijete navršava sedam godina izlaze iz mjere. Dodala je i kako će Grad iduće godine zbog toga uštedjeti 270 milijuna kuna.

Izgradnja novih vrtića

- Tri su izgradnje novih vrtića u tijeku. Jedan će biti gotov do kraja ove godine, a još ih je devet prijavljeno za izgradnju. Drugi smjer je prenamjena prostora mjesne samouprave. Otvorili smo javni poziv onim poslovnim subjektima koji imaju uvjete, a koji su zainteresirani dati prostore za najam vrtića i vjerujem da ćemo time otvoriti više mjesta u vrtićima nego što ih je bilo u posljednjih deset godina - istaknula je.

Dodala je i kako će povećanje broja djece morati pratiti i povećanje zaposlenih te kako je ove godine zaposleno 72 nova djelatnika.

- Nekoliko projekata koji su prijavljeni se odnose na stare vrtiće, jedan u Dubravi mora ići u potpunu rekonstrukciju. To stvara dodatni problem jer ćemo djecu morati preraspodijeliti u druge vrtiće, a u planu je zamjena starih vrtića novima. Preko milijardu kuna Grad ulaže u vrtiće, a ima najniže cijene. Cilj nije povećavati participaciju roditelja jer za sada neće biti povećanja cijena. Sad je važno proširiti pristup, a ne imati situaciju da veliki broj djece ostane neupisan - zaključila je Dolenec na kraju konferencije.