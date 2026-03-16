Uz memorijal žrtvama NDH postavili - ležaljke! ‘Nije jasno čime su se vodili aranžeri ove neprimjerenosti’

Spomen-park Dotrščina, nedaleko od Maksimira, zaštićeno je kulturno dobro, a poznat je kao lokacija najvećeg masovnog zločina u povijesti Zagreba i jedno od najvećih stratišta Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Tijekom fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu, od strane ustaškog režima, na području današnjeg spomen-područja ubijeno je nekoliko tisuća građana, ponajviše osoba iz Zagreba i okolice, ali i drugih. Park je danas omiljeno šetalište stanovnika obližnjih naselja, a ondje se redovito održavaju i vođene povijesne ture u kojima se sudionike informira o tome što se sve ondje događalo tijekom Drugog svjetskog rata.

Ne iznenađuju, stoga, negativne reakcije koje je tijekom vikenda izazvao prizor na ulazu u park. Drvene ležaljke postavljene su na livadi uz put koji vodi do ulaznog prostora parka, a zagrebačka arhitektica Marina Pavković putem društvenih mreža uputila je kritiku. – Ove drvene ležaljke, za neko laganica leškarenje i sunčanje, postavljene su pred ulazom u Spomen park Dotrščinu, šumu i memorijalni prostor malo sjeveroistočnije od Maksimira, a u kojoj leže kosti više tisuća ljudi pobijenih za vrijeme NDH. Nije jasno čime su se vodili aranžeri ove neprimjerenosti, ali smanjit će blamažu i izostanak pijeteta, ako ih uklone ili premjeste na prikladnije mjesto – poručila je.

Danas je, pak, pratitelje obavijestila da su ležaljke uklonjene. – Ležaljke koje su neprilično postavljene pred ulazom u Memorijalni park Dotrščina jutros su uklonjene. Postavile su ih Hrvatske šume, ali nije pritom vođena briga o kontekstu mjesta, pa su na brzu reakciju Grada Zagreba uklonjene. Pozdravljam čin i osjećaj za poštivanje memorije i značaja lokacije – poručila je.