FOTO Djeca i roditelji zajedno zasukali rukave u zagrebačkoj školi. Pogledajte što su napravili

U organizaciji Vijeća roditelja Osnovne škole Granešina održana je ovogodišnja radna akcija uređenja školskog prostora i okoliša, koja je okupila više od 70 sudionika među kojima su bila djeca, roditelji i drugi prijatelji škole, priopćili su iz Vijeća roditelja. Nakon prošlogodišnje uspješne akcije, dodali su, ovogodišnje okupljanje još je jednom pokazalo koliko zajedništvo, dobra volja i zajednički rad mogu pridonijeti stvaranju ljepšeg i ugodnijeg školskog okruženja. Poseban naglasak ove godine bio je na uređenju i bojanju tunela između škole i dvorane, koji je zahvaljujući zajedničkom trudu dobio novo i vedrije ruho, objasnili su.

"Akcija je, napomenuli su roditelji, protekla u iznimno pozitivnoj, veseloj i poticajnoj atmosferi. Djeca i roditelji donijeli su veliku količinu pozitivne energije, a druženje su dodatno obogatili kolači i piće koje su sudionici donijeli i podijelili. Cijeli dan bio je ispunjen radom, smijehom i osjećajem zajedništva", napisali su.

Posebnu zahvalnost usputili su prije svega djeci, potom roditeljima, koji su svojim trudom, vremenom i angažmanom još jednom pokazali koliko im je stalo do škole i prostora u kojem njihova djeca odrastaju i provode velik dio dana, sponzorima koji su prepoznali vrijednost ove inicijative i svojim doprinosom pomogli njezinu uspješnu realizaciju te Osnovnoj školi Granešina, kao i svima ostalima koji su na bilo koji način sudjelovali, pomogli i podržali ovu akciju.