NEŠTO JE POŠLO PO KRIVU

Zagrepčanima stiglo da moraju platiti porez na stan koji nije njihov, nego gradski! Pitali smo Poreznu o čemu se radi

Zagreb: Zgrade u kojima stanove ima Ozana Krasić, supruga uhićenog Dragana Krasića
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
16.03.2026.
u 15:41

Ako građanin smatra da su podaci u zaprimljenom rješenju netočni, objasnili su, omogućeno je da se na bilo koji njima prihvatljiv način obrate Poreznoj upravi navodeći minimalan set podataka radi preispitivanja rješenja.

Dobili smo porez na nekretnine, a stan je vlasništvo Grada Zagreba, sažetak je to poruka koje smo dobili od nekoliko Zagrepčana pa smo poslali upit Poreznoj upravi kako bismo doznali gdje je pošlo po krivu te koji je postupak za građane koji su dobili takvo rješenje.

– Porezna uprava utvrdila je obveznike plaćanja poreza na nekretnine na temelju podataka kojima raspolaže te podataka iz sustava komunalne naknade jedinica lokalne samouprave i drugih evidencija. Postupak obrade podataka radi utvrđivanja nekretnina koje su oporezive porezom na nekretnine provodi se prvi puta u predmetnom obuhvatu te uključuje razmjenu i obradu podataka o približno 1,3 milijuna nekretnina. U samom postupku obrade isključene su nekretnine za koje je postojala osnova za isključenje primjerice nekretnine kod kojih nije bilo moguće utvrditi vlasnika (primjerice zbog neažuriranih podataka) i slično – objasnili su iz Porezne.

Podaci su preuzimani, dodali su, iz različitih evidencija, često vođenih na različite načine i u nestrukturiranom obliku, zbog čega su provedene dodatne analize i usklađivanja, uključujući prevođenje adresnih podataka prema pravilima Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave. Unatoč tome, napomenuli su, u određenom broju slučajeva došlo je do neusklađenosti podataka.  

– Primjerice kada je ista nekretnina u različitim evidencijama evidentirana s različitim adresnim podacima (naziv ulice ili kućni broj ili različiti zapisi oznake dodatka kućnom broju), što dovodi do pogrešnog utvrđivanja porezne obveze ili neprepoznavanja uvjeta za oslobođenje od poreza. Naglašavamo da su u postupku poduzete sve razumne i uobičajene mjere provjere i testiranja te su iz obrade isključeni određeni podaci. S obzirom na navedeno, Porezna uprava je još 23. veljače objavila vijest da se kreće s izdavanjem rješenja o porezu na nekretnine te istovremeno zamolila građane da prijave svaku uočenu nedosljednost – istaknuli su.

Ako građanin smatra da su podaci u zaprimljenom rješenju netočni, objasnili su, omogućeno je da se na bilo koji njima prihvatljiv način obrate Poreznoj upravi navodeći minimalan set podataka radi preispitivanja rješenja. Prigovori se mogu dostaviti putem sustava ePorezna, emailom, poštom, osobnim dolaskom te telefonskim putem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, rekli su. I pritom nije potrebno pisati formalnu žalbu već je dovoljno dostaviti osnovne podatke i obrazloženje: OIB, ime i prezime, klasu rješenja, razlog zbog kojeg porezni obveznik smatra da nije u obvezi plaćanja poreza na nekretnine i kontakt podatke (telefon ili e-mail), rekli su nam iz Porezne.

– U najkraćem roku ćemo rješavati prigovore građana bez izazivanja dodatnih troškova te će sva pogrešno izdana rješenja bit bez odgode poništena – napomenuli su dodajući da su obavijesti o poništenju rješenja u određenom broju slučajeva već poslane u korisničke pretince poreznih obveznika.

16:11 16.03.2026.

puckim jezikom...konacno priznanje da su napravili nesto sa motkom...

