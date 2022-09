POSKUPLJENJA I ZA NAJMLAĐE

Istražili smo: U ovim hrvatskim gradovima rastu cijene vrtića, no većina roditelja ipak može predahnuti

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da se cijene vrtića u metropoli neće mijenjati. No ako se nastavi poskupljenje energenata, i ta će se opcija morati razmotriti. Zagreb ima sustav sufinanciranja cijena vrtića prema socijalnim kategorijama pa subvencije iznose od 1300 do 1750 kuna po djetetu. Za gradske vrtiće to znači da roditelji ne moraju mjesečno izdvajati više od 150 do 600 kuna