Raskrižje u Odranskom Obrežu preko noći pocrvenilo. Razlog je vrlo konkretan

Raskrižje u Odranskom Obrežu u petak je bilo kao i svako drugo, a sada je ono - pocrvenilo. Kako objašnjava vijećnica iz Gradske četvrti Brezovica Marina Pucević, križanje Dragonožečke i Obreške te Ulice Šimiri u subotu je dobilo uzdignuto križanje. To znači da vozači na tom dijelu prometnice moraju dodatno usporiti i pripaziti, što je važno budući da se u neposrednoj blizini nalazi, među ostalim, i dječji vrtić.

Foto: Marina Pucević/Facebook

– Odmah kad je stiglo rješenje za vrtić tražila sam novo rješenje. Čekali smo četiri godine na realizaciju. Ponosni smo jako na to, vjerujem da će to zaista usporiti promet. Ljudi su po Obreškoj baš jako jurili, sad će morati malo pripaziti. Drugo je to ovakvo križanje ovdje kod nas, vidim da se počelo pomalo i ostatku grada raditi. Zaista dobra stvar – kaže nam Pucević koja je fotografije podijelila na svom Facebook profilu.