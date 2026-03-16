U još jednoj zagrebačkoj ulici niknut će stupići, znamo detalje

U Jovinovačkoj ulici, na dionici od Okrugljačke ulice do Ulice Medpotoki, uskoro će se postaviti elastični zaštitni stupići uz rub nogostupa. Stupići se postavljaju kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje vozila na nogostupu te omogućio siguran i nesmetan prolazak pješaka, posebno za roditelje s djecom, starije osobe i osobe s invaliditetom, javljaju iz Možemo.

Prošli smo tjedan, podsjetimo, pisali i kako su na ulazu na šetnicu uz potok Vrapčak, između Pavlenskog puta i mosta prema Zagrebačkoj cesti, u srijedu su postavljeni vatrogasni stupići. Na taj se način želi spriječiti automobile da se tamo parkiraju jer je ova pješačko-biciklistička staza bila pretvorena u neformalni prečac za automobile. Neki su njome "samo" prolazili, a neki su otišli i korak dalje pa su uz potok počeli parkirati, objavljeno je na Facebook stranici Špansko za svakoga.

Nedavno su, kako smo također izvijestili, stanovnici Trnskog dobili obavijest da ne parkiraju svoje automobile južno od boćališta zbog postavljanja stupića. – Ako se ne varam, riječ je o lokaciji, negdje od broja 42 do negdje 48 u Ulici Trnsko. Jedna je to od dvije lokacije za koju smo tražili stupiće. Oni su već postavljeni kod boćališta, a sada se rade i ovdje. Problem je preglednost u prometu te sigurnost pješaka, stupići se postavljaju kako vozila ne bi nepropisno parkirala na nogostup. Kod boćališta je glavni problem bio promet, odnosno vidljivost na ključnom križanju, a na drugoj lokaciji želimo prvenstveno osloboditi mjesta za pješake – objasnio nam je tada predsjednik MO-a Trnsko Radovan Bjeloš.