IZMJENA ODLUKE

Uskoro i potvrda Skupštine! Grad Zagreb više neće smjeti objavljivati imena i OIB-ove dobitnika gradskih stanova

Novi Jelkovec
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
11.02.2026.
u 14:41

Agencija za zaštitu osobnih podataka izdala je Gradu Zagrebu službenu opomenu te zabranila javnu objavu navedenih osobnih podataka

Nakon što je grad javno objavio osobne podatke ukupno 1100 ljudi koji su u najam dobili gradske stanove, Agencija za zaštitu osobnih podataka izdala je Gradu Zagrebu, kao voditelju obrade, službenu opomenu te zabranila javnu objavu navedenih osobnih podataka. Podsjetimo, u popisu su navedena imena i prezimena korisnika te njihovi OIB-ovi.

Da ne bi došlo do novih problema, Grad je odlučio promijeniti odredbe Odluke o najmu stanova, koja propisuje kako se objavljuje red prvenstva u dobivanju stanova. Do sada je pisalo da lista sadrži redni broj podnositelja zahtjeva, njegovo ime i prezime te OIB, a sad se ta odredba mijenja tako da se po novom smiju objaviti samo inicijali i posljednja četiri broja OIB-a podnositelja zahtjeva, čime se djelomice štiti njihova privatnost. Prijedlog dokumenta sada se nalazi na dnevnom redu nadolazeće Gradske skupštine, nakon što j pošao kroz postupak savjetovanja s javnosti. 

"Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske u postupku zaštite osobnih podataka donijela je Rješenje Klasa: UP/I-009-01/25-002/30. Urbroj: 567-04/01-25-1 od 12. 11. 2025. kojim se Gradu Zagrebu izriče službena opomena budući su utvrdili da je Grad Zagreb kao voditelj obrade osobnih podataka objavio osobne podatke ukupno 1100 ispitanika u strukturi: ime i prezime i OIB unutar dokumenta Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova i najam, bez da je dokazao pravnu osnovu javne obrade/javne objave navedenog opsega podataka iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a u svezi s člankom 5. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podatka.

Prema stavu Agencije javna objava OIB-a, koji je osjetljiv osobni podatak, bez zakonskog uporišta grubo je kršenje Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te njegova objava nije nužna niti razmjerna. Stav Agencije je da bi se mogao objaviti Prijedlog liste unutar kojega nisu dostupni osobni podaci ispitanika (korisnika fizičkih osoba) tako da se ne može utvrditi njihov identitet primjerice korištenjem inicijala imena i prezimena i korištenjem jednoznačnog identifikatora – rednog broja zahtjeva", stoji u obrazloženju dokumenta o kojem će odlučivati gradski zastupnici. 
Grad Zagreb gradski stanovi

VA
VanjaPlank
14:50 11.02.2026.

Znači sada ide teška uhljebarima članova stranke Možemo.

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
14:58 11.02.2026.

Tako je, sada će svi članovi sekte bez straha od prozivke moći dobiti gradski stan bez dana staža.

