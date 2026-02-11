U Samoboru održan zajednički kolegij Fašničke vlade i gradskog vodstva: 'Nismo došli delat, već popiti bermet'

Zajednički kolegij Fašničke vlade s privremeno bivšim čelnicima i pročelnicima Grada održan je danas u gradskoj vijećnici. Princ Fašnik, Princeza Sraka, Fiškal i Sudac detaljno su „proučili” dnevni red te zaključili da nisu došli delati, već popiti bermet, pojesti krafne i čuti što muči gradske pročelnike.

Pročelnici su ustvrdili da problema nema, a dio ih je izostao s kolegija jer su, kako je zaključeno, previše feštali tijekom prvog fašničkog vikenda. Fašnička vlada pritom je najavila da će „prisvojiti” gradsku revizoricu, ali uz napomenu da posao treba obavljati žmirečki. Princ Fašnik otkrio je i tajnu svoje vladavine, a to je članska iskaznica stranke „Hajde da zdrpimo”, uz najavu osnivanja nove političke opcije pod nazivom „Ne možemo”.

Na kraju druženja Fiškal je istaknuo kako su preživjeli razne vlasti, ali da se dosad nijedan gradski čelnik nije tako aktivno uključio u Fašnik kao sadašnja gradonačelnica Petra Škrobot. U ime Fašničke vlade zahvalio joj je što svojim primjerom vjerno živi Samoborski fašnik i potiče građane na maskiranje. Budući da su Princ Fašnik, Fiškal i Sudac najavili da im je jubilarni 200. Samoborski fašnik posljednji u ovim ulogama, gradonačelnica Petra Škrobot zahvalila im je na dugogodišnjem doprinosu i sudjelovanju.

„Iskreno, još uvijek teško prihvaćam činjenicu da se opraštate od Fašnika. Naša vrata vam ostaju otvorena. Hvala vam na velikom doprinosu i svemu što ste učinili za Samoborski fašnik. Tradiciju ste čuvali vjerno i predano dugi niz godina i mnoge će vas generacije pamtiti. Od srca vam hvala na angažmanu, trudu, vremenu i radu koji ste uložili. To je zaista rijetkost. Ostat ćete upisani u povijest Samoborskog fašnika. Vjerujem da ćete, i nakon oproštaja od uloga, ostati dio fašničke priče, ako ne na pozornici, onda na način da ćete svojim znanjem i iskustvom doprinjeti daljnjem razvoju Fašnika”, istaknula je gradonačelnica.

Mislav Maroević, koji 45 godina utjelovljuje Fiškala, naglasio je da će i dalje ostati prisutni i uključeni u Fašnik, ali u drugačijem obliku. „Fašnik ostaje dio nas. Ima svoju zajednicu i svoju snagu i ta priča ide dalje”, zaključio je Fiškal u svoje osobno ime te ime Darka Kupresa, koji Princa utjelovljuje 25 godina, te Zlatka Vrančića, koji je Sudac već 20 godina.

Đurđica Pleše Vujica, koja je Sraka punih 30 godina, nastavlja svoju ulogu sve dok joj netko ne potkreše rep i krila. Fašnička vlada pozvala je sve da stave masku, dođu u Slobodnu fašničku republiku i uživaju u bogatom fašničkom programu, koji završava na pokladni utorak 17. veljače. Fašnik će potrajati i nakon 17. veljače, ako po 200. jubilarni put Fiškal ipak uspije obraniti neobranjivo i Princa spasiti od lomače.

Fašnički program donosi pregršt veselja pod maskama, nastupe glazbenih zvijezda i raznovrstan program za sve generacije. Do kraja Fašnika održat će se još osam koncerata. Nastupit će Miach i Grše, Parni valjak, Lidija Bačić, Dalmatino, Savršeni marginalci i Gustafi. Veliko finale na pokladni utorak, 17. veljače, donose Dubioza kolektiv i Željko Samardžić, koji će uz vatromet, glazbu i ples zatvoriti 200. izdanje Samoborskog fašnika.