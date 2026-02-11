Zagrepčani se žalili na parkiralište za bicikle na Glavnom kolodvoru, HŽ najavio rješenje

Objava Sindikata biciklista o stanju parkirališta za bicikle ispred zgrade Glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i kritike Zagrepčana. – Teško je vjerovati da parking za bicikle zgrade Glavnog željezničkog kolodvora glavnoga grada Republike Hrvatske može ovako izgledati – poručili su iz početkom tjedna iz Sindikata.

Iz HŽ Infrastrukture u odgovoru na ove kritike navode tek kojim kapacitetima raspolažu. Na zapadnoj strani kolodvorske zgrade postoje četiri stalka za ukupno 24 bicikla, ističu, dok se na istočnoj strani Glavnog kolodvora, prema Hrvatskoj pošti, nalazi se još jedan stalak za šest bicikala.

No, najavljuju i poboljšanja infrastrukture. – U tijeku je implementacija “bike-box” sustava na pilot-lokacijama željezničkih kolodvora u funkciji vanjske stručne podrške Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Sustav bi se trebao postaviti na zapadnoj strani Zagreb Glavnog kolodvora pored petog perona, odnosno pored ulaza, stepenica u Importanne centar – poručili su iz HŽ Infrastrukture.

Riječ je o zatvorenom i natkrivenom parkiralištu za bicikle koje omogućuje sigurnije odlaganje i zaštitu od vremenskih uvjeta, a u nekim gradovima već je u upotrebi. Primjerice, takav bike-box sustav postavljen je i u Čazmi.