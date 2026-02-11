Naši Portali
EVO O ČEMU JE RIJEČ

Zagrepčani se žalili na parkiralište za bicikle na Glavnom kolodvoru, HŽ najavio rješenje

Zagreb: Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade Zagreb Glavnoga kolodvora
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
11.02.2026.
u 15:00

Na zapadnoj strani kolodvorske zgrade planira se postavljanje “bike-box” sustava

Objava Sindikata biciklista o stanju parkirališta za bicikle ispred zgrade Glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i kritike Zagrepčana. – Teško je vjerovati da parking za bicikle zgrade Glavnog željezničkog kolodvora glavnoga grada Republike Hrvatske može ovako izgledati – poručili su iz početkom tjedna iz Sindikata.

Iz HŽ Infrastrukture u odgovoru na ove kritike navode tek kojim kapacitetima raspolažu. Na zapadnoj strani kolodvorske zgrade postoje četiri stalka za ukupno 24 bicikla, ističu, dok se na istočnoj strani Glavnog kolodvora, prema Hrvatskoj pošti, nalazi  se još jedan stalak za šest bicikala.

No, najavljuju i poboljšanja infrastrukture. – U tijeku je implementacija “bike-box” sustava na pilot-lokacijama željezničkih kolodvora u funkciji vanjske stručne podrške Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Sustav bi se trebao postaviti na zapadnoj strani Zagreb Glavnog kolodvora pored petog perona, odnosno pored ulaza, stepenica u Importanne centar – poručili su iz HŽ Infrastrukture.

Riječ je o zatvorenom i natkrivenom parkiralištu za bicikle koje omogućuje sigurnije odlaganje i zaštitu od vremenskih uvjeta, a u nekim gradovima već je u upotrebi. Primjerice, takav bike-box sustav postavljen je i u Čazmi.
Ključne riječi
HŽ Infrastruktura Zagreb

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
15:05 11.02.2026.

To je Senf tražio da može vlakom na izlete do Kumrovca.

