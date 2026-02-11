Znate li 'Svemirca' iz zagrebačke Martićeve? A znate li i da je nestao? Mi znamo kamo!

Skulptura "Dvije palme na otoku sreće", poznata kao "Svemirac" ili "astronaut" već se neko vrijeme ne nalazi u Martićevoj ulici kod kućnog broja 33. Skulptura je, kažu nam iz Grada, uklonjena s javne površine jer za njezino postavljanje nije postojalo važeće odobrenje. – Vlasnik je postupio po nalogu komunalnog redara te je skulpturu uklonio u propisanom roku i ona se sada nalazi na privatnoj površini – objašnjavaju.

Riječ je o skulpturi-fontani kipara Ivana Fijolića koja je nagrađena na Trijenalu hrvatskoga kiparstva 2015. godine, a krije priču o svemiru i kiparstvu. Skulptura predstavlja pokojnog kipara Ratka Petrića, čiji je odlazak prikazan kao otkriće vode na Marsu, a simbol je bijega od svijeta i njegovih sputavanja. Polazište za djelo bila je Petrićeva skulptura "Lik u skafanderu".

U središtu kompozicije "Dvije palme na otoku sreće" prepoznatljiv je lik odjeven u skafander, kao referenca na starije Petrićevo djelo, ovoga puta nadopunjen novim elementima. Postament je oblikovan kao leteći tanjur, a dvije palme stvaraju asocijaciju na "dvije plame na otoku sreće", simbol idealizirane i teško dostižne vizije raja. Rad je 2014. bio je predstavljen na Savskom nasipu unutar cjeline Aleje skulptura, idejnog rješenja Ratka Petrića.