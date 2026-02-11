Naši Portali
POZNATA SKULPTURA

Znate li 'Svemirca' iz zagrebačke Martićeve? A znate li i da je nestao? Mi znamo kamo!

Foto: Patrik Macek / PIXSELL, ALU
1/5
VL
Autor
Večerni.hr
11.02.2026.
u 14:00

Skulptura predstavlja pokojnog kipara Ratka Petrića, čiji je odlazak prikazan kao otkriće vode na Marsu, a simbol je bijega od svijeta i njegovih sputavanja.

Skulptura "Dvije palme na otoku sreće", poznata kao "Svemirac" ili "astronaut" već se neko vrijeme ne nalazi u Martićevoj ulici kod kućnog broja 33. Skulptura je, kažu nam iz Grada, uklonjena s javne površine jer za njezino postavljanje nije postojalo važeće odobrenje. – Vlasnik je postupio po nalogu komunalnog redara te je skulpturu uklonio u propisanom roku i ona se sada nalazi  na privatnoj površini – objašnjavaju. 

Riječ je o skulpturi-fontani kipara Ivana Fijolića koja je nagrađena na Trijenalu hrvatskoga kiparstva 2015. godine, a krije priču o svemiru i kiparstvu. Skulptura predstavlja pokojnog kipara Ratka Petrića, čiji je odlazak prikazan kao otkriće vode na Marsu, a simbol je bijega od svijeta i njegovih sputavanja. Polazište za djelo bila je Petrićeva skulptura "Lik u skafanderu". 

U središtu kompozicije "Dvije palme na otoku sreće" prepoznatljiv je lik odjeven u skafander, kao referenca na starije Petrićevo djelo, ovoga puta nadopunjen novim elementima. Postament je oblikovan kao leteći tanjur, a dvije palme stvaraju asocijaciju na "dvije plame na otoku sreće", simbol idealizirane i teško dostižne vizije raja. Rad je 2014. bio je predstavljen na Savskom nasipu unutar cjeline Aleje skulptura, idejnog rješenja Ratka Petrića. 
Zagreb Ratko Petrić Ivan Fijolić Martićeva skulptura dvije plame na otoku sreće

