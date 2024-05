Upoznajte Cocu, Lonu, Viki i Tiju: Trebaju dom, a mogu postati vaše ljubimice

Ljupke su i umiljate, ali i svojeglave, a na glasu su i da imaju devet života. Često su zvijezde šaljivih videa, a neke su dosegle i svjetsku slavu, poput Garfielda ili Toma koji je desetljećima vodio bitke s Jerryjem. Uz pse, najbrojniji su kućni ljubimci, a popularnost im je dodatno porasla zahvaljujući hrvatskom predstavniku na Eurosongu, velikom mačkoljupcu Marku Purišiću, poznatijem pod imenom Baby Lasagna.

Mačke su i glavni motivi na majicama koje je njegov tim u suradnji s knjižarom Rockmark plasirao neposredno prije odlaska u Malmö. Na stražnjoj strani ispisan je dio teksta hita "Rim Tim Tagi Dim", i to upravo "meow, cat, please, meow back", a jedan od likova s prednjice je i jednooki mačak Stipe, kojeg je javnost upoznala u spotu za pjesmu.

Party za pomoć njuškicama

A poruke podrške uoči večerašnjeg finala Marku, dakako, stižu i iz Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu.

– Naši djelatnici i njuškice navijaju za pobjedu Baby Lasagne. Oduševljavaju nas njegova ljubav prema mačkama i način na koji promiče udomljavanje. Iako im proteklih tjedana ne bilježimo povećan broj, osobe koje se odluče na udomljavanje mačaka čine to dobro promišljeno. Zalažemo se baš za takav, odgovoran pristup nabavljanju i držanju kućnog ljubimca. To dugoročno donosi sreću i ljubimcu i čovjeku – ističe Damir Skok, vršitelj dužnosti ravnatelja zagrebačkog Zoološkog vrta, u čijem sastavu djeluje sklonište u Dumovcu.

Ondje se trenutačno nalazi 25 mačaka, no samo su četiri, ističe voditeljica skloništa Tatjana Zajec, spremne za udomljavanje. Jedna od njih je Viki, četverogodišnjakinja koja obožava maženje. U azil je stigla prije nešto više od dva mjeseca, i to s frakturom stražnje nogice, no dobro se oporavlja, a čak i s gipsom trči i skače zaposlenicima u krilo kako bi užicala malo češkanja.

Udomljavanje čeka i Coca, petogodišnjakinja koja uživa u ljudskom, ali i mačjem društvu. I ona je u sklonište stigla s ozljedama, ranama uzduž leđa, a iako se još od njih oporavlja, sterilizirana je i spremna za odlazak u trajni dom.

Tia pak ima šesto čulo, osjeća kada se netko približava vratima i srdačno ga dočekuje, a svakoj se pridošlici ubrzo nađe i u krilu. Šestomjesečna ljepotica također s nestrpljenjem očekuje novu obitelj, iako se još oporavlja od frakture zdjelice.

Na listi za udomljavanje je i Lona, koja će u kolovozu napuniti dvije godine. Dobro se slaže s drugim macama, izbjegava sukobe i obožava maženje, a boluje od Hawsova sindroma, kronične bolesti koja traži dodatnu brigu za njezine oči. A želite li da neka od njih postane vaša ljubimica, možete se javiti na mail udomljavanje@dumovec.hr.

– Imamo nekoliko mačića koji su još vezani uz majku, neke su mačke na liječenju, dio na oporavku pod nadzorom veterinara, a kod nekih još radimo na socijalizaciji. Za udomljavanje će uskoro biti spremni i mačići pa pozivamo sugrađane da ih dođu upoznati – dodaje Tatjana Zajec.

Napuštenim i ugroženim mačkama s područja metropole pomaže i sedmo izdanje Mačkofesta, koje se iduće subote održava u klubu Boogaloo. Nastupit će brojne plesne skupine i cover grupa Burex, a kraj večeri obilježit će se uz "80's Party by Tomi Phantasma". Ulaznice stoje pet eura, a sav prihod namijenjen je udruzi MeowMe. Donacije će se moći ubaciti i u "škrabicu" na ulazu, a dobrodošli su i prilozi u vidu hrane i poslastica.

Iris s prepoznatljivim "lookom"

Poruku podrške našem predstavniku na Eurosongu poslali su i iz zagrebačkog Botaničkog vrta, gdje je prije nekoliko dana procvjetao iris "Baby Lasagna". Tako su, naime, imenovali križanca perunike koji su sami stvorili. "Gornji listovi cvijeća su svjetložuti, a donji gotovo bijeli. Njihovim je rubom pak povučena tanka linija iste boje kao gornji listovi. To su karakteristike skupine visokih bradatih križanaca Debby Rairdon, dijeleći tako boje s prepoznatljivim 'lookom' našega Marka", stoji u opisu fotografija koje su objavili na Facebook profilu.

