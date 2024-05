Stranci pišu: 'Baby Lasagna je rasturio probu pred žirijem, arena je bila u transu, svi su pjevali s njim'

Večeras je finale Eurosonga, a naš predstavnik Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna nastupa 23. po redu. Marko je još uvijek uvjerljivo najveći favorit za pobjedu prema kladioničarima, koji mu daju 42 posto šanse. Iako su društvene mreže jučer gorjele zbog probe na kojoj se nije pojavio predstavnik Nizozemac Joost, a kasnije i zbog isječaka iz videa na kojima se čuje da publika viče protiv predstavnice Izraela Eren, pisalo se i o nastupu Baby Lasagne. Naime, strani gledatelji koji prate Euroviziju pišu da je Marko odlično odradio svoj nastup koji ocjenjuje žiri, te vjeruju da će i od njih nakon toga dobiti velike bodove.

Baby Lasagna🇭🇷 NAILED his Jury Show performance - the biggest cheer in the press room so far



Vocals were excellent, every mark was hit.

I think the jury will really respond to this - the arena screamed with the chorus & the use of the wristbands in the electronic part is PERFECT