Zagrepčanka tvrdi da ju je nakon svađe u prometu pratio kroz grad i na kraju ošamario: Traže se svjedoci

Obična vožnja kroz Zagreb, tvrdi jedna vozačica, u nekoliko se minuta pretvorila u pravu noćnu moru. Na Redditu je objavila apel u kojem traži svjedoke muškarca koji ju je, kako navodi, nakon prometnog nesporazuma pratio kroz grad, pokušavao zaustaviti te na kraju fizički napao, a sve se dogodilo u utorak, 14. srpnja, oko 18.20 sati u Zagrebu.
Kako navodi, sve je počelo na raskrižju Maksimirske i Bukovačke ulice, gdje je vozač crvenog Opel Zafira Tourera prilikom uključivanja na glavnu cestu, tvrdi, ušao u njezin prometni trak zbog čega je morala naglo zakočiti. Nakon što mu je pokazala srednji prst, muškarac je, piše, izašao iz automobila, prišao njezinu vozilu i počeo vikati. Prema njezinoj objavi, tu incident nije završio. Tvrdi da ju je vozač nastavio pratiti, vozio joj se "na braniku", pretjecao je i kočio ispred nje te joj pokušavao blokirati put.
Najozbiljniji dio incidenta, prema njezinim riječima, dogodio se na raskrižju Branimirove i Heinzelove ulice. Ondje je, tvrdi, muškarac ponovno izašao iz vozila, pokušao silom zadržati vrata njezina automobila otvorena te ju je prije nego što je uspjela pobjeći ošamario. U objavi poziva sve koji su se u to vrijeme nalazili na navedenim lokacijama ili imaju snimke s nadzornih kamera ili kamera iz vozila da joj se jave kako bi pomogli u rasvjetljavanju slučaja.FOTO Pogledajte kako napreduju radovi na velikom zagrebačkom križanju! Stvaraju se i gužve
Znači da budemo precizni o čemu se tu radi, žena nije htjela propusiti vozilo koje se uključuje iz desne trake u lijevu jer kasnije je to traka za autobus, hitnu i taxi, poanta je da baš svi vozači primjenjuju princip patenta a to je da svaki vozač propusti jedno vozilo sa desne strane i to tako funkcionira, ovdje je problem nastao očito jer se vozač nekoliko puta pokušao prestrojiti prije barijera ali vozačica mu u inat nije dozvolila te se nabijala sa vozilom da se ne može ubaciti i nakon što se jedva ubacio ova mu pokazuje srednji prst, realno draga da sam i ja u autu ja bi ti isto tako šamar opalio radi nekulture. Ne bih ništa rekao da nisi vidjela vozača nego ga ti još gledaš i nabijaš mu se sa vozilom te mu pokazuješ srednji prst, što si očekivala nagradu za dobro djelo? Road rage koji si ti izazvala.