Zagrepčanka tvrdi da ju je nakon svađe u prometu pratio kroz grad i na kraju ošamario: Traže se svjedoci

Obična vožnja kroz Zagreb, tvrdi jedna vozačica, u nekoliko se minuta pretvorila u pravu noćnu moru. Na Redditu je objavila apel u kojem traži svjedoke muškarca koji ju je, kako navodi, nakon prometnog nesporazuma pratio kroz grad, pokušavao zaustaviti te na kraju fizički napao, a sve se dogodilo u utorak, 14. srpnja, oko 18.20 sati u Zagrebu.

Kako navodi, sve je počelo na raskrižju Maksimirske i Bukovačke ulice, gdje je vozač crvenog Opel Zafira Tourera prilikom uključivanja na glavnu cestu, tvrdi, ušao u njezin prometni trak zbog čega je morala naglo zakočiti. Nakon što mu je pokazala srednji prst, muškarac je, piše, izašao iz automobila, prišao njezinu vozilu i počeo vikati. Prema njezinoj objavi, tu incident nije završio. Tvrdi da ju je vozač nastavio pratiti, vozio joj se "na braniku", pretjecao je i kočio ispred nje te joj pokušavao blokirati put.

Najozbiljniji dio incidenta, prema njezinim riječima, dogodio se na raskrižju Branimirove i Heinzelove ulice. Ondje je, tvrdi, muškarac ponovno izašao iz vozila, pokušao silom zadržati vrata njezina automobila otvorena te ju je prije nego što je uspjela pobjeći ošamario. U objavi poziva sve koji su se u to vrijeme nalazili na navedenim lokacijama ili imaju snimke s nadzornih kamera ili kamera iz vozila da joj se jave kako bi pomogli u rasvjetljavanju slučaja.