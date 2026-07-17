Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
na raskrižju Maksimirske i Bukovačke

Zagrepčanka tvrdi da ju je nakon svađe u prometu pratio kroz grad i na kraju ošamario: Traže se svjedoci

Zagreb: Zastoj tramvaja na Maksimirskoj cesti zbog prometne nezgode, putnike prevoze autobusi
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
17.07.2026.
u 14:10

Na Redditu je objavljena ispovijest vozačice koja tvrdi da je u utorak, 14. srpnja, bila žrtva ozbiljnog "road rage" incidenta u Zagrebu. Prema njezinim navodima, nakon kratkog sukoba u prometu drugi ju je vozač pratio kroz grad, više puta joj presijecao put te je na kraju fizički napao. Sada traži svjedoke događaja.

Obična vožnja kroz Zagreb, tvrdi jedna vozačica, u nekoliko se minuta pretvorila u pravu noćnu moru. Na Redditu je objavila apel u kojem traži svjedoke muškarca koji ju je, kako navodi, nakon prometnog nesporazuma pratio kroz grad, pokušavao zaustaviti te na kraju fizički napao, a sve se dogodilo u utorak, 14. srpnja, oko 18.20 sati u Zagrebu.

Kako navodi, sve je počelo na raskrižju Maksimirske i Bukovačke ulice, gdje je vozač crvenog Opel Zafira Tourera prilikom uključivanja na glavnu cestu, tvrdi, ušao u njezin prometni trak zbog čega je morala naglo zakočiti. Nakon što mu je pokazala srednji prst, muškarac je, piše, izašao iz automobila, prišao njezinu vozilu i počeo vikati. Prema njezinoj objavi, tu incident nije završio. Tvrdi da ju je vozač nastavio pratiti, vozio joj se "na braniku", pretjecao je i kočio ispred nje te joj pokušavao blokirati put.

Najozbiljniji dio incidenta, prema njezinim riječima, dogodio se na raskrižju Branimirove i Heinzelove ulice. Ondje je, tvrdi, muškarac ponovno izašao iz vozila, pokušao silom zadržati vrata njezina automobila otvorena te ju je prije nego što je uspjela pobjeći ošamario. U objavi poziva sve koji su se u to vrijeme nalazili na navedenim lokacijama ili imaju snimke s nadzornih kamera ili kamera iz vozila da joj se jave kako bi pomogli u rasvjetljavanju slučaja.
FOTO Pogledajte kako napreduju radovi na velikom zagrebačkom križanju! Stvaraju se i gužve
Zagreb: Zastoj tramvaja na Maksimirskoj cesti zbog prometne nezgode, putnike prevoze autobusi
1/19
Ključne riječi
Zagreb

Komentara 4

Pogledaj Sve
TA
Tarantula
14:41 17.07.2026.

Znači da budemo precizni o čemu se tu radi, žena nije htjela propusiti vozilo koje se uključuje iz desne trake u lijevu jer kasnije je to traka za autobus, hitnu i taxi, poanta je da baš svi vozači primjenjuju princip patenta a to je da svaki vozač propusti jedno vozilo sa desne strane i to tako funkcionira, ovdje je problem nastao očito jer se vozač nekoliko puta pokušao prestrojiti prije barijera ali vozačica mu u inat nije dozvolila te se nabijala sa vozilom da se ne može ubaciti i nakon što se jedva ubacio ova mu pokazuje srednji prst, realno draga da sam i ja u autu ja bi ti isto tako šamar opalio radi nekulture. Ne bih ništa rekao da nisi vidjela vozača nego ga ti još gledaš i nabijaš mu se sa vozilom te mu pokazuješ srednji prst, što si očekivala nagradu za dobro djelo? Road rage koji si ti izazvala.

KR
krvavibravar1
14:34 17.07.2026.

Jel možda ta vozačica benčićka i njen prst 😎😂

Avatar brons
brons
14:59 17.07.2026.

pokazivanje srednjeg prsta su HR kaznjava od 400 eura na vise,pa kad mi ga koja takva pokaze sam joj velim zabi si ga u gu....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!