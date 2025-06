Učenici zagrebačke škole smislili novi način za istraživanje metropole: Uz interaktivnu kartu prikupljaju se pečati znamenitosti

Od glavnog trga do Tomislavca pa od Zrinjevca do "džamije", metropola je, kažu, puna lokacija koje odišu poviješću, kulturom i zagrebačkim duhom, a upravo su one i bile inspiracija učenicima Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića za projekt "Pečatiraj Zagreb!". Osmislili su ga u sklopu programa gradske Turističke zajednice "Odredište: Zagreb", a projekt na kojemu su radili pod mentorstvom profesorice Tatjane Jukić obuhvaća interaktivnu kartu i prikupljanje pečata znamenitosti.

Od linoreza do 3D printera

Koncepciju su djelomično preuzeli iz Japana, gdje je slična ideja postala turistički hit, a prof. Jukić s njom se upoznala na putovanju u Tokiju.

– Razrađivali smo razne zamisli pa sam spomenula i pečate jer sam ih u Japanu i sama skupljala u bilježnicu, a đacima se svidjelo, posebice jer takvo što ovdje nitko nije radio. Iznimno sam zadovoljna njihovom kreativnošću i angažmanom, ali i zajedništvom i suradnjom koje je projekt naglasio – kaže mentorica.

Prvi korak bila je radionica linoreza, grafičke tehnike s kojom se dotad nisu imali prilike susresti u sklopu redovne nastave. Cilj je bio, ističe prof. Jukić, da veći dio projekta sami odrade pa su tako rezbarili otiske HNK, tramvaja, žičare... Puno su naučili o toj tehnici, napominju, ali su shvatili da nije adekvatna za izradu preciznih i dugotrajnih pečata pa su se okrenuli školskome 3D printeru. Prebacivanje na digitalnu tehnologiju pokazalo se pak punim pogotkom, govore učenici, a uslijedila je i izrada karte Zagreba. Na tlocrtu grada označili su ključne znamenitosti koje bi turisti trebali posjetiti te na ta mjesta postavili bijela polja predviđena za otiske pečata.

– Tako je posjetitelji mogu ispunjavati dok otkrivaju čari grada. Isprva smo pokušali na karti prikazati sve motive, no zbog njihove blizine cijela bi sredina bila potpuno bijela, čime bi se izgubio smisao, ali se nadamo da će, bude li projekt zaživio, pečati biti izrađeni u manjim dimenzijama kako bi ih se moglo smjestiti što više – ističu đaci iz tima u kojemu su bili Marin Vrdoljak, Kristijan Anić, Leon Bažulj, Ante Bonić, Dominik Ćorluka, Ivan Fertalić, Edi Ivanov, Marko Katkić, Pavlo Kazutov, Jakov Kožinec, Mihael Kunce, Vito Librić, Dina Maltar, Mia Matorić Perković, Filip Mičević, Petar Petrić, Lea Šimčević i Aleksandar Trajčević.

Album i spajanje u sliku

Pečati bi se mogli prodavati i kao suveniri, a osmislili su i tzv. stamp album, bilježnicu za njihovo skupljanje koja ima i prostor za zapažanja, dojmove ili informacije o znamenitostima. Ideja je da se kod svake postavi mali štand s pečatima i tintom, ali i podacima o lokaciji, čime bi se turisti potaknuli ne samo na kretanje po gradu, već i na učenje i aktivno sudjelovanje u razgledavanju. Jedan od dodatnih prijedloga jest i korištenje pečata u primarnim bojama koje bi se, kada se otisnu na istom mjestu, spojile u sliku. Caka je pak u tome da se ne zna koja će se slika dobiti dok se ne prikupe sve boje, čime bi razgledavanje grada bilo obogaćeno elementom iznenađenja i igre.

– Mi smo razradili ideju, a u slučaju da se odluči ići u realizaciju, rado bismo sudjelovali, odnosno ostali dio projekta. Vjerujemo da predstavlja inovativan način istraživanja Zagreba, na nogama, s kartom u ruci i otiscima koji svaku destinaciju pretvaraju u sjećanje – poručuju učenici Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića.