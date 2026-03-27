Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Vjetar će i dalje harati, evo kada se očekuje smirivanje. Još će se podebljati i snježni pokrivač
A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra
Tomašević: Vjetar dosegnuo 120 km/h, hitne službe primile više od 1000 poziva, ima ozlijeđenih
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
Dramatično jutro zagrebačkih vatrogasaca: Zvao me i rekao 'šefe, netko od nas će poginuti'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIŠE OD 1000 POZIVA PREMA 112

U Zagrebu ozlijeđena dva vatrogasca, jedan radnik iz Holdinga i dvojica iz Zagrebačkih cesta

Zagreb: Olujni vjetar rušio bicikle i skele
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
27.03.2026.
u 12:18

Tomašević je pozvao stanovnike da, ako ne moraju, da ne izlaze van jer, među ostalim, dijelovi skela i odlomljene grane mogu pasti na tlo, a upozorio ih je i da ne izlaze u parkove i na druge javne površine.

Nekoliko je osoba ozlijeđeno zbog nevremena u Zagrebu, potvrdio je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević na izvanrednoj konferenciji za medije. Kako je istaknuo, više je ozlijeđenih osoba. – Na centar 112 primljeno je oko 1000 poziva, što je ogroman broj. Na području grada Zagreba nekoliko je ozlijeđenih osoba lakše ozlijeđeno, jedna je potencijalno teže, ali nije u životnoj opasnosti. U Zagrebačkoj županiji je jedna osoba teže ozlijeđena. Dvoje je lakše ozlijeđenih vatrogasca,  međuvremenu su dva radnika Zagrebačkih cesta udesu stradali lakše, a u interevenciji smo imali i lakše ozlijeđenog radnika Zagrebačkog holdinga– rekao je danas Tomislav Tomašević. 

Tomašević je pozvao stanovnike da, ako ne moraju, da ne izlaze van jer, među ostalim, dijelovi skela i odlomljene grane mogu pasti na tlo, a upozorio ih je i da ne izlaze u parkove i na druge javne površine. Što se tiče šteta, prijavljena je već više od 150 oštećenih vozila, a oštećeno je i više od 50 krovova zgrada, bilo da je riječ o obiteljskim kućama, zgradama i javnim zgradama. Što se tiče Vodoopskrbe i odvodnje nema većih problema, gradonačelnik je rekao, a što se tiče Zrinjevca, dosad je bilo 137 intervencija timova rezača, a na terenu je čak 23 grajfera.

– Svi su tu maksimalno angažirani, posebno da pomognu kad padnu stabla. Moram reći da radnici Zrinjevca ne mogu raditi visinske radove i na ljestvama jer to u ovom trenutku nije sigurno. Stalno nastaju nove štete. 

1/202

Što se tiče Čistoće, tu je 44 ekipe na terenu. Što se tiče odvoza otpada, ima određenih zastoja i to ćemo, ako bude kakvih preskoka, nadoknaditi. Imali smo oštećenja vozila, na jedno je palo stablo. Moram upozoriti građane da nam je prioritet sigurnost radnika. Sve ono što može pričekati se neće odvijati dok su ovakvi vremenski uvjeti.

Što se tiče parkinga, kontrolori provjeravaju stanje parkiralište, a što se tiče gradskih groblja, stanje je dosta loše, izgleda da opet ima dosta štete zbog vjetra i stabala. Ispraćaji idu i dalje, vidjet ćemo koliko će trebati za sanaciju. Autobusni kolodvor radi normalno, tržnice rade normalno, ima neke materijalne štete na tržnicama - rekao je gradonačelnik. 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!