U Zagrebu ozlijeđena dva vatrogasca, jedan radnik iz Holdinga i dvojica iz Zagrebačkih cesta

Nekoliko je osoba ozlijeđeno zbog nevremena u Zagrebu, potvrdio je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević na izvanrednoj konferenciji za medije. Kako je istaknuo, više je ozlijeđenih osoba. – Na centar 112 primljeno je oko 1000 poziva, što je ogroman broj. Na području grada Zagreba nekoliko je ozlijeđenih osoba lakše ozlijeđeno, jedna je potencijalno teže, ali nije u životnoj opasnosti. U Zagrebačkoj županiji je jedna osoba teže ozlijeđena. Dvoje je lakše ozlijeđenih vatrogasca, međuvremenu su dva radnika Zagrebačkih cesta udesu stradali lakše, a u interevenciji smo imali i lakše ozlijeđenog radnika Zagrebačkog holdinga– rekao je danas Tomislav Tomašević.

Tomašević je pozvao stanovnike da, ako ne moraju, da ne izlaze van jer, među ostalim, dijelovi skela i odlomljene grane mogu pasti na tlo, a upozorio ih je i da ne izlaze u parkove i na druge javne površine. Što se tiče šteta, prijavljena je već više od 150 oštećenih vozila, a oštećeno je i više od 50 krovova zgrada, bilo da je riječ o obiteljskim kućama, zgradama i javnim zgradama. Što se tiče Vodoopskrbe i odvodnje nema većih problema, gradonačelnik je rekao, a što se tiče Zrinjevca, dosad je bilo 137 intervencija timova rezača, a na terenu je čak 23 grajfera.

– Svi su tu maksimalno angažirani, posebno da pomognu kad padnu stabla. Moram reći da radnici Zrinjevca ne mogu raditi visinske radove i na ljestvama jer to u ovom trenutku nije sigurno. Stalno nastaju nove štete.

Što se tiče Čistoće, tu je 44 ekipe na terenu. Što se tiče odvoza otpada, ima određenih zastoja i to ćemo, ako bude kakvih preskoka, nadoknaditi. Imali smo oštećenja vozila, na jedno je palo stablo. Moram upozoriti građane da nam je prioritet sigurnost radnika. Sve ono što može pričekati se neće odvijati dok su ovakvi vremenski uvjeti.

Što se tiče parkinga, kontrolori provjeravaju stanje parkiralište, a što se tiče gradskih groblja, stanje je dosta loše, izgleda da opet ima dosta štete zbog vjetra i stabala. Ispraćaji idu i dalje, vidjet ćemo koliko će trebati za sanaciju. Autobusni kolodvor radi normalno, tržnice rade normalno, ima neke materijalne štete na tržnicama - rekao je gradonačelnik.