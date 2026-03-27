FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Vjetar će i dalje harati, evo kada se očekuje smirivanje. Još će se podebljati i snježni pokrivač
A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra
Tomašević: Vjetar dosegnuo 120 km/h, hitne službe primile više od 1000 poziva, ima ozlijeđenih
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
Dramatično jutro zagrebačkih vatrogasaca: Zvao me i rekao 'šefe, netko od nas će poginuti'
POBOLJŠANA STATIKA OBJEKTA

Bačić o stabilnosti nebodera: S Vjesnika uklonjeno 700 tona materijala, zgradu drži 600 podupirača

Zagreb: Ministri obišli Vjesnikov neboder
Autori: Mateja Šobak, Gabrijela Krešić
27.03.2026.
u 11:43

Bačić je najavio kako će se, čim se vjetar smiri, nastaviti s radovima na podupiranju kako bi se što prije omogućilo otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Dodao je i da radnici ne rade na višim etažama, već će se aktivnosti odvijati na nižim dijelovima i u okolici zgrade.

Predstavnici državnih i hitnih službi obišli su Vjesnik te izvijestili o stanju na terenu i poduzetim mjerama. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako su, zbog jakih vjetrova zabilježenih u Zagrebu, postojale ozbiljne brige oko stabilnosti zgrade Vjesnika. Ipak, naglasio je da su radovi provedeni u proteklih mjesec dana značajno pridonijeli njezinoj statici. U međuvremenu je uklonjena cjelokupna fasada, uključujući aluminijski dio, dok je s etaža odvezeno oko 700 tona materijala oštećenog u požaru. Svi kritični stupovi dodatno su ojačani čeličnim konstrukcijama, a stabilnost objekta povećana je i činjenicom da je deset katova poduprto s ukupno 600 podupirača. Bačić je najavio kako će se, čim se vjetar smiri, nastaviti s radovima na podupiranju kako bi se što prije omogućilo otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Dodao je i da radnici ne rade na višim etažama, već će se aktivnosti odvijati na nižim dijelovima i u okolici zgrade.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je, odmah po zaprimanju informacija o nevremenu, sustav civilne zaštite aktiviran te je Državna intervencijska postrojba civilne zaštite (SRUUK) poslala alarm prema Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo je u kontaktu s Gradom Zagrebom te su putem svojih sustava obavijestili sve škole, dok je SRUUK djelovao kao potpora građanima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorio je kako na brojnim lokacijama u gradu pristižu dojave, najčešće zbog srušenih stabala i prekida opskrbe električnom energijom. Sve žurne službe su na terenu, rekao je, a intervencije su zabilježene i kod KC Dražen Petrović gdje je došlo do prokišnjavanja nakon što je vjetar podigao dio krova iznad dvorane. Područje oko dvorane je ograđeno kako bi se spriječio prolazak građana.

Tucaković je kazao da je na terenu više od 2800 vatrogasaca, pri čemu je najteža situacija u Zagrebu, zatim u Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim sanacije posljedica nevremena, vatrogasci se suočavaju i s poplavama te ispumpavanjem vode. Poseban problem stvara snažan vjetar koji onemogućuje korištenje ljestvi i pristup krovovima, zbog čega se intervencije provode prema prioritetima. Zabilježeni su i slučajevi zatrpanih komunikacijskih linija, a građanima je upućen apel da ne izlaze na ulice kako bi se izbjegle dodatne opasnosti i moguće nesreće.
Avatar neugodan
neugodan
11:55 27.03.2026.

Zgradu drzi supljina a ne steheri. Vjetar moze proci kroz nju i to smanjuje pritisak. Bitno da se dizala panika oko vjetra. Otvorite podvoznjak.

Želite prijaviti greške?

