FOTO Zagrebačke tržnice uglavnom rade, ali ovoj se nemojte ni približavati

Krovište na tržnici u Prečkom se odvaja i, kako upozoravaju susjedi u kvartovskoj Facebok grupi "leti na kontra stranu". "Ako baš morate, hodajte s unutarnje strane tržnice. Pazite i javite svojim starijima jer oni uporno hodaju i čude se još", piše u objavi uz koju su priložene i fotografije stanja. – Tržnice rade normalno, međutim, ne rade otvorene plohe, jasno je i zašto. Imamo neke materijalne štete na određenim tržnicama, tako da ćemo i to morati sanirati – rekao je na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Što se tiče štete, ona nije mimoišla niti školske objekte. Bilo je 13 prijava štete na vrtićima, 12 osnovnih škola i 7 srednjih škola. Neke su oštećene više, neke manje, a ozbiljna oštećenja bilježe se na školama u Remetama, Markuševecu i OŠ Tituš Brezovački. Velike su štete i na gradskim grobljima zbog stabala koja su se srušila i oštetila spomenike.