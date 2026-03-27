Crveni križ Zagreb fotkom zimskih radosti javlja da su djeca zapela na Sljemenu sasvim dobro

Snažno nevrijeme "zatočilo" je učenike Prve Katoličke osnovne škole i Osnovne škole Rudeš koji su na Sljemenu, gdje sudjeluju programu Škola u prirodi. Budući da je zbog nevremena i snijega zatvorena Sljemenska cesta, djeca će na vrhu Medvednice ostati dok se ne stvore uvjeti za njihov siguran povratak u Zagreb.

A ona su, kako se može vidjeti na fotografiji koju je objavio Crveni križ, sasvim dobro te uživaju u zimskim radostima. – Sve potrebe učenika su osigurane, hrane ima dovoljno, obroci su redoviti, a o djeci brinu djelatnici i njihove pratnje uz stalnu komunikaciju s ravnateljima škola. Za učenike su organizirane razne aktivnosti kako bi im boravak ostao u što ljepšem sjećanju, unatoč vremenskim izazovima. Sigurnost i dobrobit djece naš su prioritet – napominju u Crvenom križu Zagreb.

Da su mališani dobro, potvrdio je ranije danas i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Imamo 110 učenika iz OŠ Rudeš i Prve katoličke škole koji su bili na nastavi u prirodi, oni će ostati do sutra na Sljemenu i na sigurnom su. Dobivaju sve obroke, na toplom su. Ta se situacija sada rješava – rekao je Tomašević.