NAJGORA SITUACIJA U ZAGREBU

FOTO U olujnom nevremenu teške ozlijede zadobilo dijete. Ozlijeđenih ima još

Prema podacima Civilne zaštite, do petka ujutro ozlijeđene su dvije osobe

Olujno nevrijeme koje je pogodilo Hrvatsku u protekla dva dana izazvalo je niz problema diljem zemlje, a najteža situacija zabilježena je na području Zagreba i okolice. Prema podacima Civilne zaštite, do petka ujutro ozlijeđene su dvije osobe. Teške ozlijede zadobilo je dijete u naselju Šestak Brdo u općini Pokupsko te još jedna osoba u Zagrebu. 'Stalno padanje stabala preko prometnica i štete koje pritom nastaju otežavaju hitnim službama mogućnost da interveniraju u najkraćem roku, a zagrebački vatrogasci u ovom trenutku imaju 324 intervencije na čekanju', rekao je na konferenciji za medije gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Istaknuo je da je situacija iznimno teška. Ovakvi uvjeti traju već 24 sata, a trajat će još 24 sata, smirivanje se očekuje sutra do podneva. Imamo stalno padanje stabala preko prometnica, stalne štete koje nastaju i koje otežavaju rad hitnih službi. Pozivamo građane za strpljenje i da prijave stvari koje su opasne za život i imovinu - rekao je danas Tomašević

Županijski centri 112 od 26. ožujka bilježe nagli porast poziva građana, a sve dojave proslijeđene su nadležnim službama. Intervencije su u tijeku, no dodatno ih otežavaju jaki udari vjetra. Na snazi su i dalje crveno i narančasto upozorenje DHMZ-a zbog vjetra i snijega, pa se građanima upućuje apel na oprez. Samo na području Zagreba i Zagrebačke županije zaprimljeno je oko tisuću poziva koji se odnose na više od 650 različitih događaja. Najviše prijava odnosilo se na srušena stabla - njih 246, zatim na oštećenja objekata, te vozila. Zabilježena su i brojna oštećenja električnih i telefonskih vodova, kao i srušene ograde na gradilištima.

