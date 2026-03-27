FOTO U olujnom nevremenu teške ozlijede zadobilo dijete. Ozlijeđenih ima još

Olujno nevrijeme koje je pogodilo Hrvatsku u protekla dva dana izazvalo je niz problema diljem zemlje, a najteža situacija zabilježena je na području Zagreba i okolice. Prema podacima Civilne zaštite, do petka ujutro ozlijeđene su dvije osobe. Teške ozlijede zadobilo je dijete u naselju Šestak Brdo u općini Pokupsko te još jedna osoba u Zagrebu. 'Stalno padanje stabala preko prometnica i štete koje pritom nastaju otežavaju hitnim službama mogućnost da interveniraju u najkraćem roku, a zagrebački vatrogasci u ovom trenutku imaju 324 intervencije na čekanju', rekao je na konferenciji za medije gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Istaknuo je da je situacija iznimno teška. Ovakvi uvjeti traju već 24 sata, a trajat će još 24 sata, smirivanje se očekuje sutra do podneva. Imamo stalno padanje stabala preko prometnica, stalne štete koje nastaju i koje otežavaju rad hitnih službi. Pozivamo građane za strpljenje i da prijave stvari koje su opasne za život i imovinu - rekao je danas Tomašević