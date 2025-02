U zagrebačku Gradsku knjižnicu stiže izložba britanskog umjetnika: Glavni motivi su 'Duh šume' i 'Duh žita'

U auli Gradske knjižnice, na Starčevićevu trgu 6, postavljena je jedinstvena izložba renomiranog britanskog umjetnika Andrewa Norrisa pod nazivom "Rad u polju". Inače, Andrew Norris rođen je u Londonu 1961. Izlagao je diljem svijeta - u Europi, Americi, Južnoj Koreji i u većini velikih institucija u Engleskoj, uključujući Nacionalnu galeriju, galeriju "Tate", Muzej Victorije i Alberta, a ovo je 11. samostalna Norrisova izložba u Hrvatskoj. Prije šest godina, autor je bio i tema 40-minutnog dokumentarca u produkciji HRT-a pod nazivom "Andrew".

Kao inspiracija za izložbu poslužila je bogata folklorna mitologija povezana s radom na zemlji. Središnji motiv je "Divlji čovjek", poznat i kao "Duh šume" – zaštitnik stoke koji podučava ljude mnogim vještinama, poput zemljoradnje, žetve i obrade željeza. Poseban naglasak stavljen je i na tradicionalni motiv "Duh žita", često prikazan u životinjskom obliku, kao koza. U nekim kulturama posljednji snop pšenice, simbol plodnosti i povezanosti s tlom, zove se upravo "koza".

"Ovaj projekt približava me čovjeku koji je izgradio našu kuću i obrađivao zemlju. Ovdje su njegov alat i hrastove daske koje je sam rezao. On predstavlja svojevrsnog 'narodnog heroja', čovjeka od zemlje", objašnjava Norris. Izložba će se moći pogledati do 5. ožujka 2025. godine.