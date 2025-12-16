Usvojen zagrebački proračun za 2026.: 'Kapitalne investicije povećali smo deset puta'

Nakon cjelodnevne rasprave, usvojen je zagrebački proračun za 2026., težak 3,15 milijardi eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević stao je u njegovu obranu, poručivši da je riječ o "proračunu stabilnosti i kontinuiteta svih rekordnih kapitalnih ulaganja i razvoja", najavivši nastavak jakog subvencioniranja cijena javnog prijevoza i dječjih vrtića.

Ukupni proračun za 2026. raste 2,1 posto, i iznosi 3,15 milijardi eura, a proračun u užem smislu raste 1,5 posto, i iznosi 2,28 milijardi eura. – I dalje kada gledamo kapitalna ulaganja u objekte društvene djelatnosti, ona premašuju 300 milijuna eura. To je deset puta više nego što je bilo primjerice prije sedam, osam godina, a sigurno nije bila deset puta veća inflacija, bila je manja od 40 posto kad se gleda kumulativno – istaknuo je Tomašević u stanci sjednice Gradske skupštine na čijem je dnevnom redu donošenje proračuna za 2026. godinu.

Tomašević ističe da su udeseterostručili kapitalne investicije, i dalje nastavljaju jako subvencionirati cijene javnog prijevoza i vrtića. Napomenuo je i da na dnevnom redu današnje skupštinske sjednice imaju točku o povećanju cenzusa za roditelje kako bi i oni kojima rastu plaće i dalje plaćali najniže cijene za vrtiće.

Naglasio je da od svih velikih gradova u Hrvatskoj, Zagreb ima najmanje cijene vrtića i javnog prijevoza zahvaljujući tome što jako puno novca izdvajaju za subvencije za javna poduzeća. Tomašević podsjeća da unatoč inflaciji u zadnjih pet godina nisu dizali cijene komunalnih i javnih usluga, a što se ne može reći za druge gradove u Hrvatskoj.

Najbitnijim ocjenjuje da i dalje idu svi kapitalni projekti koje su obećali na izborima. Dalje ide realizacija Paromlina koji bi trebao biti građevinski završen sljedeće godine, sljedeće godine će završiti gradnja bazena Špansko te Sarajevska, prva tramvajska pruga nakon 25 godina u Zagrebu.

"Nastavljamo obnovu Doma sportova, i završavamo krajem sljedeće godine stadion u Kranjčevićevoj", poručio je Tomašević. Istaknuo je da Kranjčevićeva, Špansko, Dom sportova i Sarajevska - su projekti koji se financiraju isključivo iz gradskog proračuna, bez financiranja iz EU fondova ili iz državnog proračuna. Kaže da naravno i sve što mogu raditi u suradnji s državom i povlačiti novac iz EU fondova, rade i to.

Tomašević je najavio da nastavljaju i dalje ulagati u osobe s invaliditetom, i u socijalu i zdravstvo, u niz novih vrtića. Istaknuo je da su 2021. izdvajanja za gradske vrtiće u Gradu bila 132 milijuna eura, a sada su, četiri godine poslije, 302 milijuna eura. Tomašević je time odgovorio na kritike oporbenih zastupnika. "Doista mislim da kad ne znaju što bi rekli onda govore i stvari koje su potpuno nadrealne kao recimo Klub HDZ-a koji tvrdi da smo u deficitu iako je jasno i Ministarstvo financija reklo koji su gradovi na polovici ove godine bili u deficitu a koji su u suficitu. Zagreb sigurno nije u deficitu i to je Ministarstvo financija utvrdilo", istaknuo je Tomašević.

A što se tiče poreza na dohodak, rekao je da je sada porez na dohodak kad se gleda u kombinaciji s prijašnjim prirezom, najmanji ikad u Zagrebu u zadnjih 30 godina. "Znači, uspjeli smo zadržati cijene, povećanje subvencija, rekordno povećanje kapitalnih ulaganja a da nismo dizali stopu poreza na dohodak, dapače ona je nešto čak i smanjena", poručio je.

Na kritiku oporbe vezano za povećanje sredstava za promidžbu u Gradu, Tomašević kaže da se radi o javnoj nabavi za uslugu za praćenje - "press clipping" koje rade brojne institucije u vlasti, a radile su se i u Gradu prije njega i ta usluga je tek nešto veća u odnosu na prije četiri godine i to za stopu inflacije. Radi se o 40.000 eura godišnje. Poručio je da će "press clipping" ustupiti i svim gradskim zastupnicima, što nikad dosad nije bio slučaj, iako ju je Grad imao ugovorenu u zadnjih 20 godina.