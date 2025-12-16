Usvojen proračun Zagrebačke županije: Težak je gotovo 427 milijuna eura

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2026. godinu koji iznosi 426.997.207 milijuna eura i veći je za 32,59 posto u odnosu na Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2026. godinu iznosi 252.711.062 eura i veći je za 59,62 posto u odnosu na Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu. Proračun je prihvaćen s 23 glasa „za“, 4 glasa „protiv“ i 1 „suzdržan“.

Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, 134.815.652 milijuna eura, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem je za kapitalna ulaganja u školstvu osigurano 114,5 milijuna eura. Najveći dio tih sredstava namijenjen je izgradnji i dogradnji školskih objekta s ciljem prelaska na jednosmjensku nastavu. Zagrebačkoj županiji do sada je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odobreno bespovratno 88,4 milijuna eura za 16 projekata ukupne vrijednosti 104,4 milijuna eura. U ovom trenutku to je najveći odobreni iznos iz NPOO-a od svih županija u Hrvatskoj. U proračunu za 2026. osigurana su i sredstva za nastavak projekta Prsten potpore i pomoćnike u nastavi u iznosu od 5,2 milijuna eura, od čega 1,6 milijuna eura iz proračuna Zagrebačke županije, a 3,6 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda plus. Studenti i srednjoškolci i u sljedećoj godini mogu računati na stipendije koje se isplaćuju svih 12 mjeseci.

Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je 24,8 milijuna eura. Najveći dio, 11 milijuna eura osiguran je za radove na energetskim obnovama škola i ispostava Doma zdravlja. Poduzetnici mogu računati na 2,5 milijuna eura vrijedne potpore za nabavu strojeva i opreme te 550.000 eura za povećanje energetske učinkovitosti kroz ugradnju fotonaponskih ćelija. Gradovima i općinama na raspolaganju će biti milijun eura za opremanje poduzetničkih zona i inkubatora te 800 tisuća eura za pripremu i provedbu EU projekata. Po prvi puta sredstva u iznosu 250 tisuća eura osigurana su za postavljanje solarnih elektrana na zdravstvenim objektima.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u 2026. godini raspolagat će s 24,4 milijuna eura. Za Centar za starije osobe u Velikoj Gorici osigurano je dodatnih 3 milijuna eura, čime ukupno ulaganje iznosi 6 milijuna eura, dok je za ambulantu u Jalševcu Nartskom osigurano dodatnih 350 tisuća eura, uz ukupno ulaganje od 1,3 milijuna eura. Također, milijun eura osigurano je gradovima i općinama za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte socijalne skrbi. S ciljem podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i dostupnosti usluga za građane u 2026. godini osigurano je 1,3 milijuna eura za nabavu novih vozila Zavoda za hitnu medicinu kao i 500 tisuća eura za nabavu novog mobilnog mamografa. Ujedno, u sklopu EU projekta „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite“, Domu zdravlja ZŽ i Zavodu za hitnu medicinu ZŽ na raspolaganju je oko 3,3 milijuna eura za nabavu opreme i opremanje prostora. Za predfinanciranje specijalizacija financiranih europskim sredstvima u proračunu je osigurano 781 tisuća eura. Poseban naglasak stavljen je na Program mjera očuvanja zdravstvenog kadra za razdoblje 2026. – 2030., za koji je osigurano iduće godine 973.000 eura, a koji uključuje subvencije za kupnju prve nekretnine, opremanje nekretnine, bonus dobrodošlice, doškolovanje te nastavak školovanja 12 specijalista za rad u ispostavama Doma zdravlja zagrebačke županije. Za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova osigurano je 3 milijuna eura.

Za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo planira se 8 milijuna eura od čega će se 2,5 milijuna eura izdvojiti za bespovratne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Poljoprivredni proizvođači mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna eura od čega će se 830 tisuća eura izdvojiti za potpore male vrijednosti, 180 tisuća eura osigurano je za potpore za sjetvu i sadnju, sa 70 tisuća eura nastavlja se sufinanciranje energetske učinkovitost na OPG-ovima, a 360 tisuća eura osigurano je za ekološku poljoprivredu. U 2026. godini gradovima i općinama namijenjeno je 1,1 milijun eura za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima, dok je gotovo 300 tisuća eura osigurano za sufinanciranje predškolskog odgoja u ruralnim područjima.

Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se 15,4 milijuna eura, a najveći dio odnosi se na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano gotovo 9 milijuna eura od čega su 75 posto sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Gradovi i općine u sljedećoj godini mogu računati na kapitalne pomoći u iznosu od 2,4 milijuna eura i to za zbrinjavanje otpada, vodoopskrbu, prometnu infrastrukturu i zbrinjavanje otpadnih voda, a 3 milijuna eura osigurano je za Županijsku upravu za ceste Zagrebačke županije za izvođenje investicijskih radova sanacije i obnove županijskih i lokalnih cesta na području županije. U Proračunu za iduću godinu za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurano je 1,6 milijuna eura. Za kulturu se planira 1,3 milijuna eura, za sport 2,5 milijuna eura, za tehničku kulturu 171 tisuća eura, dok je za projekte nacionalnih manjina osigurano 343 tisuće eura.

Za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurano je gotovo 26 milijuna eura, od čega je 16,6 milijuna eura namijenjeno obnovi zgrada javne namjene oštećenih potresima. Gradovima i općinama na raspolaganju će biti 2,3 milijuna eura za sanaciju šteta na javnoj, društvenoj i komunalnoj infrastrukturi nastalima tijekom olujnog nevremena u srpnju 2023. godine. S pola milijuna eura poduprijet će se projekti zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja u školama i vrtićima na području županije.

– Donesen je najveći proračun u povijesti Zagrebačke županije Prijedlog proračuna Zagrebačke županije za 2026. godinu potvrđuje stabilnost, financijsku snagu i razvojnu orijentaciju naše Županije. Izvorni proračun za 2026. godinu predlaže se u iznosu od 252,7 milijuna eura, što je povećanje od gotovo 60 posto u odnosu na Rebalans I. 2025. godine, dok ukupni, konsolidirani proračun s proračunskim korisnicima iznosi gotovo 427 milijuna eura, odnosno 32 posto više nego ove godine. Riječ je o najvećem proračunu u povijesti Zagrebačke županije, i to ne samo po financijskoj vrijednosti, već i po broju projekata i aktivnosti koje njime provodimo- istaknuo je zamjenik župana Ervin Kolarec.

– Najveći dio proračuna, 114,5 milijuna eura namijenjeno kapitalnim ulaganjima u školstvu. Fokus je na izgradnji i dogradnji školskih objekata kako bismo omogućili prelazak na jednosmjensku nastavu. Posebno želim istaknuti ističemo kako je Zagrebačkoj županiji do sada iz NPOO-a odobreno 88,4 milijuna eura bespovratnih sredstava za 16 školskih objekata, ukupne vrijednosti 104,4 milijuna eura, čime smo trenutno najuspješnija županija u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz ovog programa.Uz to, osigurana su sredstva za nastavak projekta Prsten potpore, za pomoćnike u nastavi, kao i za stipendije učenika i studenata koje se isplaćuju tijekom svih 12 mjeseci. Značajna sredstva usmjerena su i u gospodarstvo i poljoprivredu.

Oko 11 milijuna eura je osigurano za energetske obnove škola i domova zdravlja, a svako želim istaknuti i bespovratne potpore poduzetnicima za nabavu strojeva i opreme u iznosu od 2,5 milijuna eura, potpore za povećanje energetske učinkovitosti (550.000), opremanje poduzetničkih zona i inkubatora (800.000) te pripremu i provedbu EU projekata. Po prvi put osigurana su sredstva za postavljanje solarnih elektrana na zdravstvenim objektima- kaže Kolarec Naši poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od 1,4 milijuna eura, a preko milijun eura biti će na raspolaganju gradovima i općinama za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima. Kad već govorimo o ruralnom području podsjetit ću na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano gotovo 9 milijuna eura.

Proračun za 2026. godinu snažno je usmjeren i na zdravstvo i socijalnu skrb. Za Centar za starije osobe u Velikoj Gorici osigurano je dodatnih 3 milijuna eura, čime ukupno ulaganje iznosi 6 milijuna eura, dok je za ambulantu u Jalševcu Nartskom osigurano dodatnih 350 tisuća eura, uz ukupno ulaganje od 1,3 milijuna eura. S ciljem dostupnije i kvalitetnije zdravstveni skrbi očekuje nas nabava vozila hitne medicinske pomoći, mobilnog mamografa, opremanje zdravstvenih ustanova te predfinanciranje specijalizacija. Posebno želimo naglasiti novi Program mjera za očuvanje zdravstvenog kadra koji uz nastavak financiranja 12 specijalizacija uključuje i subvencije za kupnju prve nekretnine, opremanje nekretnine, bonus dobrodošlice, doškolovanje. U 2026. godini povećavaju se sredstva za sport i sportske saveze, udruge, kao i za vatrogastvo i sustav civilne zaštite, koji su temelj sigurnosti naših građana i brze reakcije u kriznim situacijama. Sve to pokazuje da je proračun Zagrebačke županije za 2026. godinu istovremeno razvojni i socijalno osjetljiv. Njime ravnomjerno ulažemo u odgoj i obrazovanje, gospodarstvo, zdravstvo, sigurnost, infrastrukturu i društveni život, s jasnim ciljem da podignemo kvalitetu života u svim dijelovima Zagrebačke županije – kazao je.