U Zagreb se vraća omiljeni ulični festival, ovoga puta u nikad većem izdanju, zatvara se i dio Ilice

Ove jeseni Projekt Ilica: Q'ART, jedno od najšarenijih zagrebačkih događanja, održava se 18. rujna pod vrlo inspirativnim nazivom - BujanRujan. Naziv ovogodišnjeg rujanskog izdanja nije slučajno takav, naime, ideja je da nakon ljetne uljuljkanosti rujan donosi bujanje. Bujanje ideja, umjetničkih vizija i djela, bujanje zajedništva i zajednice, a Projekt Ilica: Q'ART iznova poziva građane na akciju i interakciju uz dinamičnu a opuštajuću nedjeljnu šetnju najdužom ulicom našeg glavnoga grada.

Festival se širi i broji više od 800 prijatelja projekta

BujanRujan donosi novosti - najbujniji umjetnički program do sada uz informaciju da se festival širi do Ulice Republike Austrije, što znači da će se događanja odvijati na sveukupno kilometar prostora! Uz to, organizatori su osmisli koncept u kojem će se svi novi, mladi, stari i/ili neafirmirani glazbenici moći predstaviti svojoj najbitnijoj karici - publici, dok će popularni food&music koncept, FRüHSTüCK, ponuditi, uz klupice i jastuke, spoj doručka, umjetnosti i chill-out glazbe na otvorenom, i to u novom izlagačkom dijelu Ilice, između Krajiške ulice i ulice Republike Austrije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 07.06.2020., Zagreb - Projekt Ilica Q'art 2020 ozivio je potresom pogodjenu Ilicu ispunjenu bogatim raznovrsni umjetnickim i kulturnim programom, umjetnickim akcijama, kolazima, izlozbama, glazbom, plesnim izvedbama i performansima, buvljakom i drugim pop-up dogadjanjima. Ujedno projekt je zamisljen kao mjesto susreta gradjana s kulturom i umjetnoscu, ali i jednih s drugima. rPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Godinu za godinom stvara se poticajna zajednica koja svojim promišljanjem, djelovanjem i djelima pokušava utjecati na budućnost grada i građana, opisujući sadašnjost i evocirajući prošlost, pokazujući koliko i kako grad može vibrirati kada se zajednica ujedini pa ostavi svoj šarolik pečat i inspirativan trag.Šest godina zaredom Projekt Ilica: Q'ART budi Ilicu i Zagreb, stanovnike, goste, prijatelje i posjetitelje grada - poručuju organizatori.

Danas, nakon šest godina, zajednica Projekta Ilica upisuje preko 800 najbližih prijatelja projekta - umjetnika, glazbenika, dizajnera, izlagača, ugostitelja, dućana, humanitaraca i humanitarnih udruga, uz podršku tisuća i tisuća posjetitelja koji svake godine, sa svakim Q'ART projektom, preplave ulicu i na jedan dan vrate nam osjećaj Ilice, one ulice koja pulsira život i daje ritam cijelom gradu.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 12.06.2022., Zagreb - Ulicni sajam Projekt: Ilica Q'Art Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Glavna misao vodilja Projekta Ilica je transformacija i buđenje napuštenih javnih prostora u središtu grada Zagreba a cilj projekta je utjecati, time i mijenjati urbano iskustvo kroz djelovanje pojedinaca, umjetnika, udruga, obrtnika, sveučilišnih institucija, njihovih predstavnika i studenata, općenito građana, jer, kako sam projekt naglašava: MI GRAĐNI SMO GRAD! Dakle, cilj je aktivirati zajednicu i građansku svijest o javnom prostoru, o povezanosti ekosustava prirode te ruralnih i urbanih područja a sve po principima ponude, dijeljenja, participacije i empatije.

Prijave traju još kratko

Projekt Ilica ne bi mogao izrasti u to što je, bez svojih izlagača koji vlastitim proizvodima, djelima i ponudom donose atmosferu i zaslužni su za osmijehe koji se vide na prolaznicima i posjetiteljima.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 12.06.2022., Zagreb - Gradonacelnik Grada Zagreba Tomislav Tomasevic obisao je manifestaciju Projekt Ilica Q’ART ljetno izdanje pod nazivom Flower Power Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Sudjelovati u izlaganju mogu svi koji imaju neki oblik poslovne forme tipa obrt, firma, udruga, umjetnička organizacija, samostalna umjetnička djelatnost, zadruga, OPG. Osim unutar poslovne forme, u Ilici svoj rad izlagati mogu svi koji oblikuju neku vrstu umjetnosti, obrtničkih proizvoda (opći, umjetnički i tradicijski), OPG proizvoda (hrana, kozmetika, biljake...), proizvode primijenjene umjetnosti, dizajna, humanitarne djelatnosti i izdavačke djelatnosti.

Prijave za izlagače zaprimaju se još nekoliko dana, do 9. rujna, a kako bi BujanRujan ispao doslovno bujan, pozivaju se svi gore navedeni stvaratelji da postanu dio Projekta Ilica i u nedjelju 18. rujna, pomognu pokazati najbolje od Zagreba te onog što Zagrepčani stvaraju i nude.