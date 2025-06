U Močvaru stiže libanonska post-rock senzacija Sanam: 'Teško ih je staviti u bilo kakav okvir'

Zagrebačka Močvara u utorak, 1. srpnja, ugostit će libanonsku post-rock senzaciju SANAM. Vrata kluba otvaraju se u 20 sati, a koncert počinje u 21. Ulaznice su u pretprodaji dostupne po cijeni od 20 eura, dok će na dan događanja iznositi 25 eura i mogu se nabaviti ovdje. Važno je napomenuti da će na koncert besplatno moći ući svi mlađi od 18 godina.

Inače, libanonski Sanam javnost su oduševili svojim nevjerojatnim albumom "Aykathani Malakon صنم – أيقظني ملاكٌ" iz 2023. godine samo da bi cijeli hype potvrdili prošlogodišnjim live albumom "Live at Cafe Oto". Sada dolaze u Močvaru kako bi promovirali novi album koji će biti objavljen za sada već pomalo kultni Constellation Records (Godspeed You! Black Emperor, Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra, Do Make Say Think, Coilin Stetson, Jerusalem In My Heart…).

"Sanam je teško staviti u bilo kakav okvir. Riječ je o sekstetu muzičara koji su svirali u raznim bendovima u Bejrutu te su na jednom sessionu otplovili u zanimljivu kombinaciju improvizacijskog rocka i arapske tarab glazbe. To im se jako svidjelo te su nastavili svirati pod imenom Sanam, a dodatnu čar njihovoj glazbi daje činjenica da su de facto uglazbili pjesme arapskih pjesnika, većinom iz srednjeg vijeka, ali i onih modernih. Pjevačica Sandy Chamoun sve to izvodi sa snažnim gardom, a kontrapunkt čvrstoj, post-impro-rock podlozi daju solo dionice na buzukiju kojeg sjajno svira Farah Kaddour", poručuju organizatori.

Već sa svojim prvim singlom, pjesmom "Bell", Sanam su zaintrigirali glazbenu javnost diljem svijeta- Koncertno su svoju snagu potvrdili nastupima na brojnim sjajnim festivalima, a čuveni Le Guess Who? je njihov nastup iz 2023. koji se izdvojio kao jedan od ključnih i u potpunosti ga prezentirao na svojem Youtube kanalu. Tijekom turneje radili su i na novom materijalu koji bi trebao biti objavljen prije zagrebačkog nastupa koji bi, kako stvari stoje, mogao biti jedan od vrhunaca koncertne sezone u gradu.