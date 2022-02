U fond imena uvršteni obitelj Zec, Ankica Lepej i Cico Kranjčar, povratak trga maršala Tita nitko nije predložio

Otti Berger, dizajnerica i žrtva holokausta, dobit će svoj park u Maksimiru, prilaz pokraj kina Tuškanac zvat će se po filmologu Anti Peterliću, a u fond imena ušli su obitelj Zec, zviždačica Ankica Lepej, Zlatko Kranjčar, stolnotenisač Dragutin Šurbek, arhitektica Antoaneta Pasinović, povjesničarka Mirjana Gross i Smogovci. Odlučio je tako Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova zagrebačke Skupštine.

– Svjetski značajna dizajnerica Otti Berger, koja je bila i profesorica u Bauhausovoj školi, studirala je u Zagrebu pa mi je drago što će dobiti svoj park, a profesor Peterlić dugo je bio u fondu imena i prilazom u Tuškancu mu vraćamo taj dug – kaže predsjednica odbora Rada Borić. Imena koja su ušla u fond prihvaćena su jednoglasno, a preostaje pronaći adekvatne lokacije.

– Nastojat ćemo da za Šurbeka i Kranjčara to bude negdje na Jarunu, kvartu čije ulice nose imena po sportašima. Veseli me što je u fond ušla obitelj Zec koja je odbijena već dva puta. Tražit ćemo i lokaciju za Ankicu Lepej. Javili su mi da postoji jedan slobodan trg na Vrbanima, no vidjet ćemo – dodaje Rada Borić, koja u svom mandatu nastoji da što više lokacija dobije imena po zaslužnim Zagrepčankama koje su premalo zastupljene.

Inicijativa predsjednika gradskoga SDP-a Viktora Gotovca da se Trgu Republike vrati ime maršala Tita, dodaje, nije se našla na stolu jer to nitko nije ni predložio. (mimi)