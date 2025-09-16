Naši Portali
STROŽI UVJETI GRADNJE

Što donosi Tomaševićev izmijenjeni GUP: Zabranjena gradnja u 40 zagrebačkih kvartova

storyeditor/2025-07-16/490142768_1098110809020787_5247746148326362209_n.jpg
Grad Zagreb
Autor
Hana Ivković Šimičić
16.09.2025.
u 06:07

Koeficijent izgrađenosti smanjen je s 3,0 na 2,0 u prostorima visoke gradnje, što znači manju iskoristivost parcela. A kako investitori ne bi gradili obiteljske kuće koje su u naravi stambene zgrade, ograničen je i broj stanova na tri do četiri

Voltino, Srednjaci, Jarun, Gredice, Knežija, Rudeš, Vrbani, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnice, Središće – istok, Zapruđe, Savski gaj – sjever, Trnsko, Studentski grad, Borovje, Sigečica, Savica, Cvjetno naselje, Martinovka... Dio je to s popisa od gotovo 40 zagrebačkih kvartova koji se, prema odredbama zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana, smatraju dovršenim naseljima. A prema nedavno usvojenim izmjenama ovog strateškog dokumenta, ondje više neće biti moguća nova gradnja. Jedine su iznimke, stoji u GUP-u, objekti društvene i javne namjene poput vrtića, domova zdravlja, škola i sličnog te garaže i komunalna infrastruktura.

Ključne riječi
Tomislav Tomašević GUP

Komentara 3

Pogledaj Sve
JO
JovanC
06:46 16.09.2025.

Ovoj garnituri nista ne vjerujem niti od njih ocekujem ista pozitivno. Ako je covjeku prvi posao u zivotu gradonacelnicko mjesto onda znas da je rijec o prevarantu koji nista ne zna raditi niti mu se radi. Ali svijet pociva na sorosima i onda takvi i imaju priliku isplivati.

Avatar Matija__Gubec
Matija__Gubec
06:56 16.09.2025.

Dakle, nova strategija Grada je razvoj u širinu umjesto u visinu. Ljudi će živjet dalje od posla što znači više automobila i veće gužve (veće zagađenje). Infrastruktura poput cesta, vodovoda, struje, plina itd. će se značajno povećati pa će i trošak održavanja a time i naši računi biti veći. ZET će poskupjeti jer će biti potrebno kupiti više autobusa i izgraditi više tramvajskih pruga za ljude koji će živjeti dalje od kvartova u kojima se više ne smije graditi. Poljoprivredna zemljišta u okolici grada će uskoro postati građevinska sa novim naseljima. Emisije CO2 će porasti jer više manjih zgrada znači i manju energ. učinkovitost. I na kraju, svi ti ljudi koji presele u novogradnju u okolna naselja će tamo plaćati poreze a ne više u gradsku blagajnu.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
06:49 16.09.2025.

Ima li ovo maksimalno otežavanje gradnje stanova veze s činjenicom da je novogradnja na Žitnjaku došla do 4000 eura po kvadratu? Što će reći da je strateški cilj Možemo maksimalno otežati stjecanje nekretnina Hrvatima i tako ih što više iseliti, a ovdje naseliti migrante kojih će biti po deset u sobi?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

