Što donosi Tomaševićev izmijenjeni GUP: Zabranjena gradnja u 40 zagrebačkih kvartova

Voltino, Srednjaci, Jarun, Gredice, Knežija, Rudeš, Vrbani, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnice, Središće – istok, Zapruđe, Savski gaj – sjever, Trnsko, Studentski grad, Borovje, Sigečica, Savica, Cvjetno naselje, Martinovka... Dio je to s popisa od gotovo 40 zagrebačkih kvartova koji se, prema odredbama zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana, smatraju dovršenim naseljima. A prema nedavno usvojenim izmjenama ovog strateškog dokumenta, ondje više neće biti moguća nova gradnja. Jedine su iznimke, stoji u GUP-u, objekti društvene i javne namjene poput vrtića, domova zdravlja, škola i sličnog te garaže i komunalna infrastruktura.
Ovoj garnituri nista ne vjerujem niti od njih ocekujem ista pozitivno. Ako je covjeku prvi posao u zivotu gradonacelnicko mjesto onda znas da je rijec o prevarantu koji nista ne zna raditi niti mu se radi. Ali svijet pociva na sorosima i onda takvi i imaju priliku isplivati.