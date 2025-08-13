Sveta Klara 31. put proslavila svoju zaštitnicu: Vrijedne domaćice donijele kolače, a klincima je bilo najljepše kod vatrogasaca

Na "periferiji" metropole smješteno je naselje koje je dobilo ime upravo po njoj, sv. Klari Asiškoj, zaštitnici medija i istine. Kvart je to koji pripada gradskoj četvrti Novi Zagreb – zapad i graniči sa Sloboštinom na istoku, Čehima i Buzinom na jugu, Trokutom, Remetincem i Trnskom na sjeveru te Botincem na zapadu.

Ondje se, tradicionalno, Klarinje slavi četiri dana, a glavna fešta održala se u ponedjeljak podvečer. Sama proslava, ove godine 31., obnovljena je prije tri desetljeća s ciljem očuvanja turopoljske tradicije, a brojni stanovnici, kao i posjetitelji iz okolnih kvartova, dolaze u mjesto kako bi svojoj zaštitnici odali počast misama, proštenjem oko crkve, nastupima kulturno-umjetničkih društava, koncertima te Danom otvorenih vrata tamošnjega dobrovoljnog vatrogasnog društva.

– Kod kuće imaju igračke vatrogasnog kamiona. Kupili smo im i odijelo pa se svaki dan igramo vatrogasaca, tako da smo se dogovorili da ćemo na Klarinje, kada bude i Dan otvorenih vrata DVD-a, doći i vidjeti sve uživo, popričati s pravim vatrogascima. Jako su sretni i cijeli su tjedan jedva čekali ovaj dan – kaže nam majka Vladimira Poslon, koja je u Mrkšinu ulicu došla s petogodišnjom kćeri Nikom i 2,5-godišnjim sinom Lukom. Uz široke osmijehe, mališani su zauzeli mjesto u vatrogasnom vozilu i, poput pravih vatrogasaca, spremno pozirali za naše kamere.

11.08.2025., Zagreb - Sveta Klara slavi 31. rodjendan, popularno Klarinje. U DVD-u Sveta Klara odrzano je druzenje. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A da je kod vatrogasaca najbolji provod, barem za najmlađe, potvrđuje nam i zapovjednik tamošnjeg DVD-a Roberto Moravić. Zainteresirani posjetitelji i klinci, poput Nike i Luke, mogli su razgledati nekoliko vozila, zglobnu platformu, autocisternu... Imali su priliku okušati se i u penjanju i spuštanju užetom, igrati igre s vatrogascima, uživati u face paintingu i gledati razne mađioničarske trikove.

– Kvart je jako miran, a godišnje imamo četrdesetak intervencija. Nekada su ovdje bile livade i konji, a u posljednjih nekoliko godina kvart se znatno izgradio. Ovdje živi jako puno stanovnika, niknule su brojne zgrade i kuće... A Klarinje je za našu četvrt velik dan i slavimo ga svake godine – kaže nam Moravić. A, uvjerili smo se na terenu, ondje nema čega nema. Tijekom četiri dana igrali su se nogometni turniri, održavale radionice, zabavljalo u lunaparku... Najveću pozornost najmlađih definitivno su privukli i štandovi s plišancima, lopticama te drvenim i plastičnim igračkama.

11.08.2025., Zagreb - Sveta Klara slavi 31. rodjendan, popularno Klarinje. U DVD-u Sveta Klara odrzano je druzenje. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

– Dječaci češće traže autiće i kamione, dok su djevojčice sklonije medvjedićima i torbicama. A najpopularnije su ove godine i Labubu lutkice – kažu nam na jednom štandu. Nekoliko koraka dalje moglo se pronaći i nakita, fotografija i kipića za suvenire, kao i neizostavne hrane i pića – od vrućih odojaka do jela s roštilja, burgera, tortilja i hot-dogova.

– Zadnjih deset godina redovito dolazim na Klarinje jer je to najbolja prilika da vidim cijelu zajednicu na okupu. Družimo se, malo popijemo i pojedemo, razmijenimo priče iz kvarta i prisjetimo se starih vremena. Upravo ta toplina i zajedništvo razlog su zašto je ova manifestacija toliko posebna. Najviše me raduje kada vidim kako i oni najmlađi, sa svojim roditeljima, bakama i djedovima, sudjeluju u svemu, od misa i proštenja oko crkve do nastupa naših KUD-ova – poručuje Mirko, stanovnik Svete Klare.

Feštalo se toga dana do dugo u noć. Vrijedne domaćice ispekle su razne kolače, od prhkih kiflica i orahnjača do sočnih biskvita, kako bi počastile vjernike i goste. Uz mirise domaćih slastica širio se i žamor okupljenih, a svatko je mogao pronaći kutak za razgovor, smijeh i zdravicu. Poslije se uživalo u bogatom kulturno-umjetničkom programu, u kojem su nastupile lokalne udruge i folklorna društva.

– Ima nešto posebno u tome kada kod kuće pripremiš fine domaće slastice, dođeš na misu i onda sa susjedima uživaš u svom kvartu. S djecom ovdje dolazimo već 15 godina i to nam je postala tradicija. Ove smo se godine čak s mora vratili malo ranije nego što smo planirali jer sin nije htio propustiti druženje s prijateljima. I to je, po meni, prava vrijednost ove proslave. A i nama starijima je lijepo doći, vidjeti poznata lica i, eto, ove godine zajedno obilježiti 31. Klarinje – zaključila je Marija.