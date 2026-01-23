Tražite kafić u kojem se ne puši? 'Nema dima' je rješenje!

Je li neki kafić pušački ili nepušački dosad smo mogli otkriti tek po dolasku. No, nova web stranica "Nema dima" olakšat će izbor mjesta za izlazak, piće ili ispijanje kave, posebno nepušačima i obiteljima s djecom. Riječ je o internetskoj stranici koja se pojavila početkom ovog tjedna, a dizajnirao ju je mladi web i software developer Martin Kajtazi. Već nakon pet dana rada, stranica je zabilježila veliki interes i brzo stekla popularnost među korisnicima.

"Nema dima" je neposlovni projekt, napravljen iz gušta, kaže nam osnivač Martin Kajtazi. – Ovu sam web stranicu napravio za sebe i inicijalno svoje društvo. Napravio sam je sam, održavam i financiram sve samostalno – kaže nam i dodaje kako se nada da će se s vremenom pridružiti i dobrovoljci jer nije očekivao ovako veliku aktivnost. Ideja za "Nema dima" rodila se iz jednostavnog problema. Kao nepušaču, ističe, često mu je smetalo to što, pri svakom odlasku na kavu, mora provjeravati puši li se u nekom kafiću ili ne. – Ideja je, najkraće, nastala iz toga što sam ja nepušač. Često se dogodi situacija da naljepnica na vratima kaže da je zabranjeno pušenje, a to ne bude tako, nego budu odvojeni prostori koji nemaju ni klizna vrata – kaže nam i dodaje da je često znao pretraživati na internetu postoji li negdje lista nepušačkih kafića u Zagrebu kako bi mogao odabrati mjesto za izlazak na kavu s prijateljima.

– Na društvenim mrežama postoje grupe gdje drugi ljudi dijele slične probleme pa me motiviralo da to riješim. Kako su korisnici objavili malu kartu s desetak kafića u Zagrebu, tako sam dobio ideju zašto ne bih možda napravio nešto slično, ali na nekoj većoj razini – govori Martin naglašavajući kako je inspiriran time krenuo sam istraživati, ali i kako mu je njegovo društvo također pomoglo s testiranjem stranice i ubacivanjem lokala. – Početkom ovog tjedna objavio sam web stranicu Nema dima online. Prije par dana sam objavio i link stranice na Redditu, čisto da dobim mišljenje i dojmove korisnika, i tako je stranica postala viralna među korisnicima, uz stotine lajkova, komentara, rasprava, a proširila se i na drugim društvenim mrežama – ističe.

Web stranica "Nema dima" sadrži više od 13 tisuća lokala iz cijele Hrvatske, uključujući kafiće, restorane, barove, a korisnici samostalno mogu filtrirati pretrage prema vlastitim preferencijama uz prikaz lokala u kojima se puši, ne puši ili onih koji imaju odvojene prostorije. Osim toga, tri su opcije koje se nude korisnicima na stranici, govori nam Martin Kajtazi. – Prva opcija dostupna korisnicima je glasanje o tome puši se u nekom prostoru ili ne, druga opcija je prijava netočnih informacija, a treća opcija je dodavanje lokala. Dakle, ako možda neki lokal još ne postoji na web stranici, ako nije ažurirano, vrlo jednostavno korisnik može doslovno zalijepiti Google Maps link i meni će sustav to povući pa ću ja lako moći ubaciti to mjesto na stranicu – ističe naš sugovornik i dodaje da je na taj način već ubacio minimalno nekoliko desetaka lokala na web stranicu. – Kako bi korisnik prijavio informacije, mora se prijaviti putem Google ili Facebook računa da bismo izbjegli botove i lažne glasove. Svaki posjetitelj može svejedno, je li ulogiran ili nije, vidjeti rezultate i status, odnosno puši li se ili ne puši, filtrirati opcije itd. – govori nam Kajtazi i ističe kako je web stranica prevedena i na engleski jezik, tako da je i svi turisti i stranci mogu lako konzultirati kada ih put dovede u Hrvatsku.

U ovo kratko vrijeme "Nema dima" je prikupila vrlo pozitivne reakcije, a svakim danom stižu i brojni savjeti i prijedlozi, ističe Martin Kajtazi, među kojima i ideja o uvođenju primjerice pet-friendly filtra. Interes su pokazali čak i ljudi iz Srbije i Bosne, kaže, s porukama kako bi bilo odlično da ovakva web stranica postoji i u njihovim zemljama. – Analitika pokazuje da je u razdoblju u ovih par dana stranica zabilježila više od 3 tisuće individualnih korisnika, od kojih nekoliko stotina aktivno pomaže s ažuriranjem – ističe Martin.