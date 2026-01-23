Pogledajte što se otvorilo u centru Zagreba, ide protiv brze mode i izgleda kao iz drugog vremena

U Gundulićevoj ulici 23, u središtu Zagreba, otvoren je Maison Keber, novi hrvatski brend fokusiran na mušku klasičnu odjeću. Riječ je o projektu koji se pozicionira izvan koncepta brze mode i masovne proizvodnje te naglasak stavlja na dugotrajnije komade i klasične krojeve. Pokretanje brenda dolazi u trenutku kada se domaća tekstilna industrija već godinama suočava s padom proizvodnje i gašenjem nekada snažnih tvrtki, zbog čega odluka o ulasku u segment muške klasike na hrvatskom tržištu djeluje neuobičajeno. Osnivač brenda Mijo Šarkanj tvrdi da je riječ o svjesnom izboru, a ne poslovnom kompromisu.

„Pokrenuti brend muških odijela u Hrvatskoj danas nije najlogičniji poslovni potez. Ali jest najiskreniji. Odrastao sam uz ideju da odijelo ima težinu, da se nosi s poštovanjem i da traje. Maison Keber je moj pokušaj da se dio tog izgubljenog odnosa prema odjeći ponovno vrati, ali u formi koja odgovara suvremenom muškarcu“, kaže Šarkanj. Prema navodima osnivača, kolekcije se proizvode lokalno, u manjim serijama, uz korištenje talijanskih tkanina. U ponudi su muška odijela, košulje i dodaci poput kravata, maramica i čarapa, a koncept se temelji na klasičnim krojevima bez oslanjanja na sezonske trendove. Krojevi, kako navodi Šarkanj, kombiniraju elemente engleske konstrukcije i talijanske mekoće. Brend je predstavljen kroz showroom u centru Zagreba, koji funkcionira kao prostor za individualne termine i osobni pristup klijentima. Šarkanj ističe da showroom nije zamišljen kao klasična prodavaonica, već kao mjesto susreta i savjetovanja, pri čemu se naglasak stavlja na iskustvo, a ne brzinu kupnje.

Interijer prostora oblikovan je u stilu klasičnog salona, s elementima drva, metala i arhivskih detalja, a prema riječima osnivača cilj je stvoriti ambijent koji prati filozofiju brenda. Zbog takvog koncepta, Maison Keber sve se češće spominje i izvan modnog konteksta, kao dio šire rasprave o povratku zanatstva i manjim luksuznim brendovima koji se oslanjaju na ograničenu proizvodnju. Vizualni identitet brenda temelji se na tamnijim tonovima i klasičnoj estetici, a dodatni sadržaji vezani uz rad i ponudu dostupni su na Instagram profilu @maisonkeber.