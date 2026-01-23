Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U GUNDULIĆEVOJ

Pogledajte što se otvorilo u centru Zagreba, ide protiv brze mode i izgleda kao iz drugog vremena

Novi dućan u centru Zagreba
Foto: Maison Keber
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
23.01.2026.
u 12:00

Osnivač ističe da showroom nije zamišljen kao klasična prodavaonica, već kao mjesto susreta i savjetovanja, pri čemu se naglasak stavlja na iskustvo, a ne brzinu kupnje.

U Gundulićevoj ulici 23, u središtu Zagreba, otvoren je Maison Keber, novi hrvatski brend fokusiran na mušku klasičnu odjeću. Riječ je o projektu koji se pozicionira izvan koncepta brze mode i masovne proizvodnje te naglasak stavlja na dugotrajnije komade i klasične krojeve. Pokretanje brenda dolazi u trenutku kada se domaća tekstilna industrija već godinama suočava s padom proizvodnje i gašenjem nekada snažnih tvrtki, zbog čega odluka o ulasku u segment muške klasike na hrvatskom tržištu djeluje neuobičajeno. Osnivač brenda Mijo Šarkanj tvrdi da je riječ o svjesnom izboru, a ne poslovnom kompromisu.

„Pokrenuti brend muških odijela u Hrvatskoj danas nije najlogičniji poslovni potez. Ali jest najiskreniji. Odrastao sam uz ideju da odijelo ima težinu, da se nosi s poštovanjem i da traje. Maison Keber je moj pokušaj da se dio tog izgubljenog odnosa prema odjeći ponovno vrati, ali u formi koja odgovara suvremenom muškarcu“, kaže Šarkanj. Prema navodima osnivača, kolekcije se proizvode lokalno, u manjim serijama, uz korištenje talijanskih tkanina. U ponudi su muška odijela, košulje i dodaci poput kravata, maramica i čarapa, a koncept se temelji na klasičnim krojevima bez oslanjanja na sezonske trendove. Krojevi, kako navodi Šarkanj, kombiniraju elemente engleske konstrukcije i talijanske mekoće. Brend je predstavljen kroz showroom u centru Zagreba, koji funkcionira kao prostor za individualne termine i osobni pristup klijentima. Šarkanj ističe da showroom nije zamišljen kao klasična prodavaonica, već kao mjesto susreta i savjetovanja, pri čemu se naglasak stavlja na iskustvo, a ne brzinu kupnje.

Interijer prostora oblikovan je u stilu klasičnog salona, s elementima drva, metala i arhivskih detalja, a prema riječima osnivača cilj je stvoriti ambijent koji prati filozofiju brenda. Zbog takvog koncepta, Maison Keber sve se češće spominje i izvan modnog konteksta, kao dio šire rasprave o povratku zanatstva i manjim luksuznim brendovima koji se oslanjaju na ograničenu proizvodnju. Vizualni identitet brenda temelji se na tamnijim tonovima i klasičnoj estetici, a dodatni sadržaji vezani uz rad i ponudu dostupni su na Instagram profilu @maisonkeber.
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Oštećenja na katedrali nakon nedjeljnog potresa
NA SKUPŠTINI

Uzeli su novac od Grada Zagreba za obnovu od potresa, ali nisu opravdali trošak. Evo zašto

Podsjetimo, Grad Zagreb je od 2020. godine kroz tri javna poziva dodjeljivao novčanu pomoć fizičkim osobama za obnovu stanova i obiteljskih kuća stradalih u potresu. Pomoć je iznosila 30 posto procijenjene štete, ali najviše do 50 tisuća kuna po nekretnini. Ukupno je zaprimljeno 1.644 zahtjeva, a pravo na pomoć ostvarilo je 1.085 građana, kojima je isplaćeno nešto više od 41,8 milijuna tadašnjih kuna.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!