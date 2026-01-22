Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZA DOBRO JUTRO

Tramvajski kolaps paralizirao istok Zagreba: 'Kasnim na pregled koji sam čekao pola godine'

Tramvajski kolaps
Foto: Gabrijela Krešić
1/4
Autor
Gabrijela Krešić
22.01.2026.
u 10:31

Zbog kvara su tramvajske linije 5, 11 i 12 prometovale preusmjereno, dok su linije 4, 7 i 13 prometovale skraćeno ili izmijenjenim trasama.

Tramvajski promet paralizirao je jutros istok grada, nakon što je zbog oštećenja pantografa na jednom tramvaju došlo do zastoja u Šubićevoj ulici i na Kvaternikovom trgu, u smjeru Zvonimirove. Napon je na Kvaternikovom trgu isključen oko 9.05 sati, a promet je na više tramvajskih linija bio obustavljen ili preusmjeren, izvijestili su iz ZET-a.  U promet su uključeni zamjenski autobusi na relaciji Kvaternikov trg – Dubrava, no oni nisu prometovali redovito, zbog čega su se na stajalištima brzo stvorile velike gužve. Velik broj putnika nije mogao ući u vozila, a nervoza i nezadovoljstvo među građanima rasli su iz minute u minutu.

"I onda nam stalno govore da ne idemo automobilima i da ne stvaramo gužve. Kako da ne idemo kad javni prijevoz ovako funkcionira? Da je barem pouzdan", rekla nam je Zagrepčanka koja je na zamjenski autobus čekala više od 20 minuta.
Slična situacija zatekla je i starijeg gospodina koji je zbog zastoja kasnio na liječnički pregled.

"Na pregled čekam više od pola godine, a sada ću zakasniti zbog ovoga. Autobus koji je došao bio je prepun i više nitko nije mogao ući",  rekao je vidno uzrujan putnik. Zbog kvara su tramvajske linije 5, 11 i 12 prometovale preusmjereno, dok su linije 4, 7 i 13 prometovale skraćeno ili izmijenjenim trasama. U dijelu Dubrave tramvaji su vozili na relaciji Dubrava – Dubec – Dubrava.
Prema informacijama iz ZET-a, zastoj je oko 10 sati postupno otklonjen, a tramvajski promet vraćen u redoviti režim.
Ključne riječi
ZET Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dizajneri, umjetnici i arhitekti pomogli ure?enju Dje?je bolnice Goljak
U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA

Umjesto velike obnove, evo što čeka dječju bolnicu Goljak

Bolnica je naručila i Studiju izvodljivosti na bazi koncepta investicije koji predviđa obnovu triju bolničkih objekata, uklanjanje postojećih montažnih i izgradnju nove zgrade bolnice s podzemnom garažom, uređenje okoliša te između ostalog izgradnju kružnog toka i parkirališta. Studija predizvodljivosti pokazat će opravdanost investicije i optimalan način financiranja svih zahvata – poručila je ravnateljica Kern.

Zagreb: Ilegalno odlagalište otpada na kraju Ulice Milana Mladenovića
PROBLEM SE VOZI GODINAMA

Stanovnici Zapruđa: Avenija Dubrovnik nikad nije produžena pa našom ulicom jure kamioni, Grad: Sad mogu samo 30 km/h

Mladenovićeva je dio planiranog projekta produljenja Avenije Dubrovnik prema Sajmišnoj cesti, no kako se taj projekt nikada nije realizirao, ostala je bez stvarne funkcije i nadzora što je, prema riječima stanara, pridonijelo nelegalnom odlaganju otpada, dok se Metikoševa istodobno pretvorila u prometni pravac za kamione, šlepere i dostavna vozila.

Zagreb: Hrvatski školski muzej
4
'KOJI SU PLANOVI GRADA?'

Zatvoren, raseljen i zaboravljen? Evo što se događa sa Školskim muzejem u Zagrebu

U Hrvatskom školskom muzeju nalazi se više od 90.000 jedinica građe raspoređenih u 12 muzejskih zbirki, no ogromna većina danas je nedostupna javnosti, budući da je objekt muzeja na Trgu Republike Hrvatske 4 teško stradao u potresu  2020. godine te do danas nije ponovno otvoren. Muzej, čiji je osnivač Grad Zagreb, danas djeluje na pet različitih lokacija, uključujući ured u Tkalčićevoj od oko 90 kvadrata koji je zakupljen od države te galerijski prostor u Hebrangovoj od oko 100 m2 u gradskom vlasništvu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!