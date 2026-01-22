Tramvajski kolaps paralizirao istok Zagreba: 'Kasnim na pregled koji sam čekao pola godine'

Tramvajski promet paralizirao je jutros istok grada, nakon što je zbog oštećenja pantografa na jednom tramvaju došlo do zastoja u Šubićevoj ulici i na Kvaternikovom trgu, u smjeru Zvonimirove. Napon je na Kvaternikovom trgu isključen oko 9.05 sati, a promet je na više tramvajskih linija bio obustavljen ili preusmjeren, izvijestili su iz ZET-a. U promet su uključeni zamjenski autobusi na relaciji Kvaternikov trg – Dubrava, no oni nisu prometovali redovito, zbog čega su se na stajalištima brzo stvorile velike gužve. Velik broj putnika nije mogao ući u vozila, a nervoza i nezadovoljstvo među građanima rasli su iz minute u minutu.

"I onda nam stalno govore da ne idemo automobilima i da ne stvaramo gužve. Kako da ne idemo kad javni prijevoz ovako funkcionira? Da je barem pouzdan", rekla nam je Zagrepčanka koja je na zamjenski autobus čekala više od 20 minuta.

Slična situacija zatekla je i starijeg gospodina koji je zbog zastoja kasnio na liječnički pregled.

"Na pregled čekam više od pola godine, a sada ću zakasniti zbog ovoga. Autobus koji je došao bio je prepun i više nitko nije mogao ući", rekao je vidno uzrujan putnik. Zbog kvara su tramvajske linije 5, 11 i 12 prometovale preusmjereno, dok su linije 4, 7 i 13 prometovale skraćeno ili izmijenjenim trasama. U dijelu Dubrave tramvaji su vozili na relaciji Dubrava – Dubec – Dubrava.

Prema informacijama iz ZET-a, zastoj je oko 10 sati postupno otklonjen, a tramvajski promet vraćen u redoviti režim.