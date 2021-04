Tramvaji danas zaobilaze Novi Zagreb, a linija 134 s Črnomerca prometuje izmijenjeno

Zbog radova na Mostu mladosti, podsjetimo, danas kroz Novi Zagreb prometuje izvanredna autobusna linija 607, dok tramvaji linija 6, 7 i 14 prometuju izmijenjenim trasama. Autobusi polaze sa Savskog mosta, prometuju Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića te se okreću na raskrižju s Ulicom grada Vukovara. Sutra, od 7 do 17 sati bit će onemogućeno kretanje vozila preko kružnog toka u Zapruđu iz smjera Novog Zagreba prema istoku i sjeveru.

Što se tiče ostalih izmjena u prometu, a autobusna linija 134 (Črnomerec - Prečko) će od jutros u 9 sati do sutra 16 sati prometovati djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Prečkog, zbog radova na Zagrebačkoj cesti kod kućnog broja 26. Trasa će izgledati ovako: Črnomerec – Zagrebačka cesta – (lijevo) Prilaz baruna Filipovića – (desno) Selska cesta – (desno) Zagorska ulica – (lijevo) Zagrebačka cesta – u nastavku redovnom trasom do krajnjeg odredišta Iz Prečkog će autobus prometovati redovnom trasom do Črnomerca. Na izmijenjenom dijelu trase autobus navedene linije neće se zaustavljati na usputnim stanicama.