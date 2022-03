Trak na jednoj od najprometnijih zagrebačkih avenija zatvoren je već dvije godine – zbog natječaja

Lijevim i srednjim trakom vozi se normalno, ali onim desnim se ne može. Već više od dvije godine zatvoren je za sav promet dio nadvožnjaka na Jadranskoj aveniji iznad odteretnog kanala Sava – Odra, i to u smjeru remetinečkog rotora, a kako je riječ o dionici kojom prolaze deseci tisuća vozila dnevno, problemi su neizbježni. Zato što mogu koristiti samo dva prometna traka, vozači u jutarnjim i popodnevnim satima često tim dijelom avenije moraju voziti dulje nego inače.

Novi je u tijeku

A što je razlog tome? Problem je, kažu u Gradskom uredu za promet, u prijelaznim napravama. One su jedan od sastavnih dijelova mostova, nadvožnjaka i vijadukata, no na tom su objektu na Jadranskoj aveniji zbog dotrajalosti uništene, pa Grad radi na njihovoj zamjeni. No problem je u tome što taj postupak traje, i to već gotovo godinu i pol. Grad je, kažu, još u prosincu 2020. pokrenuo 6,8 milijuna kuna vrijedan postupak nabave, no natječaj nije prošao glatko.

– Stigle su dvije ponude, koje su zbog nepotpune dokumentacije u prvom, odnosno odustajanja izvođača u drugom slučaju dovele do ponovnog pokretanja postupka. Zbog svega navedenoga, kao i okolnosti na koje to tijelo nije moglo utjecati, natječaj je poništen, a postupak nove javne nabave je u tijeku – objašnjavaju u Uredu za promet. I za trajanja radova postavljena je privremena regulacija kako bi, objašnjavaju, promet nadvožnjakom tekao sigurnije. Obavijest o privremenoj regulaciji nalazi se i na stranicama zagrebačke policije, a piše da će na snazi biti sve do kraja rujna ove godine. Na samoj prometnici pak desni je trak blokiran znakovima koji vozače preusmjeruju na ostala dva traka.

– Zbog suženja su očekivana veća prometna zagušenja, ali trenutačno je to najsigurnije rješenje. Zaključno, nakon završetka postupka krenut će se u hitnu sanaciju oštećenja i radova u svrhu poboljšanja funkcionalnosti i sigurnosti predmetnog cestovnog objekta – poručuju iz Grada.

A prijelazne je naprave potrebno što prije zamijeniti, stoji u projektnoj dokumentaciji poništenog natječaja, jer utječu na sigurnost prometa duž vijadukta.

"Oštećenja naprava u zoni kolnika umanjuju sigurnost cestovnog prometa, dok njihovo propuštanje vode u reške između dilatacija konstrukcije uzrokuje degradaciju betona i koroziju armature rasponske konstrukcije, upornjaka i stupišta te propadanje ležajeva rasponske konstrukcije vijadukta. Pregledom postojećih prijelaznih naprava, kao i uvidom u dostupni nam dio dokumentacije o njima, ustanovljeno je da je zbog stupnja oštećenja i vodopropusnosti nužno njihovo uklanjanje i izvedba novih vodonepropusnih prijelaznih naprava koje će osigurati sigurnost prijelaza vozila kao i povremenog prijelaza pješaka službe održavanja", stoji u izvedbenom projektu koji potpisuje inženjer građevine Davorin Kuzmanović.

U kakvom su stanju ostali?

No, gužve u prometu samo su jedna od muka stanovnika metropole koji ondje svakodnevno prolaze jer su neki, žale se, počeli primjećivati znakove dotrajalosti i na srednjem traku, kojim se slobodno prometuje.

– Znači, već više od dvije godine zatvoren je desni trak, a sad izgleda kao da se i srednji trak raspada. Treba provjeriti u kakvom je stanju nadvožnjak – kaže jedna vozačica. No, prometni stručnjaci uvjeravaju nas da se vozači ne moraju brinuti.

– Radio sam kao nadzorni inženjer za Hrvatske ceste i upućen sam u stanje tog nadvožnjaka. Nije riječ o strukturalnim problemima, ali postoje površinska oštećenja koja se moraju popraviti. To što je desni trak zatvoren je dobro jer bi prometovanje njime dok je u takvom stanju moglo oštetiti auto i izazvati prometne nesreće – objašnjava Goran Husinec, sudski vještak za cestovni promet. Slaže se s time i Zlatko Šavor, projektant mostova i profesor na Građevinskom fakultetu, premda napominje da bi cijeli sustav mostova i vijadukata koji je u Zagrebu sagrađen sedamdesetih trebalo obnoviti. Uključujući i nadvožnjak na Jadranskoj aveniji.

– Što se tiče samih prijelaznih naprava, treba ih zamijeniti, no to je dio opreme mosta koji se rutinski mijenja pa to nije nešto strašno. O njima valja razmišljati kao o potrošnom materijalu koji ima kraći vijek trajanja od mosta i mora se mijenjati svakih 20 do 30 godina – kazao je Šavor. •