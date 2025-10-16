Tragedija u Zagrebačkoj županiji: U kući pronađeno tijelo muškarca, preminuo od trovanja ugljičnim monoksidom

STRUČNJAKINJA ZA ODRŽIVI TURIZAM

Od rudnika sv. Barbare do Žumberka: Poznata nizozemska novinarka otkriva Zagrebačku županiju

– Dolazak novinarke poput Nynke Hoogma potvrđuje da je Zagrebačka županija prepoznata i izvan granica Hrvatske kao primjer autentične i održive destinacije. Ovdje održivost nije samo koncept, već način života – spoj gospodarstva, zajednice i prirode. Drago nam je što je upravo nas odabrala kao svoje mjesto – istaknula je Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije.