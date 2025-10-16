Tragedija u Zagrebačkoj županiji: U kući pronađeno tijelo muškarca, preminuo od trovanja ugljičnim monoksidom

Danas, 16. listopada u 6.49 sati zaprimljena je dojava o dimu iz kuce u mjestu Sv. Križ, Brdovečka, javljaju u policiji. Pronađeno je tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je preminuo uslijed udisanja ugljičnog monoksida.
U tijeku je očevid.
