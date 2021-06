Tomašević raspisao natječaj za još tri člana uprave Holdinga

Osoba s visokom stručnom spremom, magistar ili stručni specijalist, s minimalno pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u velikim gospodarskim subjektima u području financija, restrukturiranja, komunalnih usluga ili IT sektora. Ali i da ima barem deset godina radnog iskustva. Tek neki su to od kriterija prema kojima će se vrednovati kandidati koji se jave na natječaj za preostala tri člana uprave Zagrebačkog holdinga, koji je danas raspisao Grad Zagreb.

Onaj tko se odluči javiti na natječaj također ne smije imati nikakvih poreznih dugovanja prema državi, bilo on kao pojedinac ili tvrtka u kojoj ima dionice ili je vlasnik udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala. Također, uz životopis, diplome i ostale dokumente mora priložiti i svoj prijedlog programa razvoja Zagrebačkog holdinga te definirati glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se povećala učinkovitost i kvaliteta usluge te megatvrtke.

Prijave se primaju sve do 12. srpnja, a oni koji dostave svu dokumentaciju i ispune sve uvjete, najviše 15 kandidata, bit će pozvani na razgovor u sklopu kojeg će se ocijeniti njihovo radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova te poznavanje korporativnog upravljanja. Uz redovite zahtjeve, poput potvrde da se protiv ispitanika ne vodi kazneni postupak ili potvrde poslodavca iz koje se vidi da je na rukovodećim pozicijama imao najmanje pet godina iskustva, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, koji čine Skupštinu Holdinga, na natječaju su stavili naglasak i na rodnu ravnopravnost.

– Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu – piše u natječaju.

Zagrebački holding najvažnije je gradsko poduzeće – naglasio je Tomašević, koje tijekom sljedeće četiri godine očekuje veliki zadatak povećanja učinkovitosti i smanjivanja troškova.

– Kako je Holding jedna od ključnih poluga za podizanje kvalitete života Zagrepčanki i Zagrepčana, od kandidatkinja i kandidata koji se planiraju javiti na natječaj očekujemo da su iznimno motivirani i spremni dati svoj doprinos i ponuditi inovativna rješenja u skladu s našom vizijom Zagreba kao zelenijeg, transparentnijeg i učinkovitijeg grada. Želimo vidjeti najbolje ljude na ovim mjestima – istaknuo je gradonačelnik Tomašević.

Natječaj je raspisan točno dva tjedna od dana kada su imenovana dva člana uprave Holdinga – Nikola Vuković kao predsjednik i Ante Samodol kao član, a uskoro planiraju, kažu iz Gradske uprave, i raspisivanje natječaja za preostale članove Nadzornog odbora, no hoće li to biti za “pet, sedam ili deset dana”, još se ne zna. Zbog imenovanja Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa protiv Tomaševića je otvorilo predmet jer je navodno to učinio suprotno proceduri, odnosno povrijedio je, kako su rekli, članak 15. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. No u Izjavi o osnivanju Holdinga od 29. prosinca 2017. godine navodi se da je Skupština društva, koju sada čine gradonačelnik i njegovi zamjenici, nadležna odlučivati o 13 različitih pitanja, među ostalim i o “imenovanju i opozivu članova uprave”, kao i “izboru i opozivu Nadzornog odbora”.

