Tomašević o rezanju mjere roditelj odgojitelj: Morali smo prekinuti taj začarani krug

Gradonačelnik Tomislav Tomašević večeras je gostovao na N1 televiziji i komentirao donošenje izmijenjene mjere roditelj-odgojitelj. Podsjetimo, ona je jučer na sjednici Gradske skupštine izglasana većinom glasova i to tek oko 22 sata, a njome se njihova naknada reže na 1000 kuna mjesečno. Novih prijava za naknadu nema još od rujna. Zbog najavljenih izmjena roditelji odgojitelji prosvjeduju već tjednima, a danas su najavili i tužbe prema Gradu, pa čak i postavljanje šatora ispred zgrade Gradske uprave.

- Smanjuje se naknada, ali se s druge strane omogućuje se roditeljima odgojiteljima njima da mogu upisati vrtiće i zapošljavati se. To je neka revizija mjere. Neka prava koja dosad nisu imali će sad imati. Katastrofalna je mjera, čak je i protuustavno da se zabrani rad i upise u vrtiće - obrazložio je Tomašević, koji dodaje da se ne boji niti tužbi, niti šatora.

- Njihova prava se ne temelje na zakonu, nego na odluci, to je novčana pomoć. U zadnjih pet godina na mjeru je otišlo milijardu i 800 milijuna, a 15 puta manje na vrtiće. Mi želimo svakom djetetu osigurati kvalitetan i pristupačan smještaj u vrtić - objasnio je, no na upit novinara nije odgovorio da će garantirati da će svako dijete od jeseni imati svoje mjesto, već da se iz proračuna izdvojilo da se to omogući.

- Za prenamjenu tih prostora za vrtiće predviđeno je bilo prvo 15 milijuna kuna, a SDP-ov amandman je digao to za još 10 milijuna. Ukupno 75 milijuna je u proračunu za vrtiće. Gradi se još osam vrtić u godini nakon. Situacija je takva da smo morali prekinuti taj začarani krug. Neće nam se to obiti o glavu i neće se dogoditi da će zbog izmjene mjere bez mjesta u vrtićima ostati roditelji s manje od troje djece zbog prednosti u upisima.

Komentirao je i pitanje obnove, pa objasnio zašto u Zagrebu nema još niti jedne zamjenske kuće. A to je zato jer nema odluka.

- Nas to isto frustrira. Mi stavili za proračun za sljedeću godinu 160 milijuna kuna, jer očekujemo da će obnova konačno krenuti nakon novog Zakona o obnovi. Ali zn se da obnovu vodi ministarstvo. Napravili smo sve da pomognemo institucijama provjeravajući katastar i druge evidencije – kaže. Odgovarao je i na pitanja povećanja cijena za građane, prvenstveno u prijevozu, a onda i za druge komunalne naknade.

- Sjest ćemo s novim predsjednikom ili predsjednicom Uprave ZET-a, napraviti analizu stanja u ZET-u i vidjeti što napraviti oko korekcije cijena. Treba modificirati sustav pokaza i pojedinačnih karata. Treba napraviti i cjenovni model za žičaru, jer se nadamo da će se uskoro otvoriti. Što se tiče Holdinga, idemo na to da oni koji odvajaju, da za njih usluga ne poskupi, a da poskupi za one koji odvajaju. To su kompleksni modeli, i drugi veliki gradovi u HR idu po najjednostavnijem modelu, broju ukućana. Problem su višestambene zgrade. Pokušavamo naći neke tehnološke modele gdje će to biti donekle olakšano - rekao je gradonačelnik.