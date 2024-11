'Tjedan Sveučilišta': Sveučilište u Zagrebu slavi stoljeće i pol postojanja

OD PONEDJELJKA

Pripremite se na gužve! Na deset dana zatvara se jedna od najprometnijih zagrebačkih cesta, ovo je obilazni pravac

Sjeverni kolnik Horvaćanske ceste na dijelu od Ulice Hrgovići do Ulice Ferdinanda Budickog bit će privremeno zatvoren za promet od sutra, od 8.30, pa sve do srijede 13. studenog do 20 sati