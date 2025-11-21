Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
TRODNEVNI PROGRAM

Tjedan kirurške robotike na Katoličkom sveučilištu: Predstavit će se i poseban robot

Robotska operacija na klinici za urologiju KBC-a Zagreb
Tomislav Miletic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
21.11.2025.
u 12:23

Studenti Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilište će tijekom trodnevnih radionica imati priliku kroz predavanja i vježbe upoznati principe rada robotski asistirane kirurgije.

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu od 24. do 26. studenoga 2025. održat će se po prvi put „Tjedan kirurške robotike“, trodnevni edukativni program posvećen uvođenju novih digitalnih tehnologija i robotike u suvremeno medicinsko obrazovanje. Projekt u organizaciji Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta ima za cilj modernizirati nastavu i studentima približiti suvremene trendove razvoja kirurgije. Projekt će potaknuti i suradnju između akademske zajednice i kliničkih stručnjaka te inspirirati studente na istraživanje i inovacije u području zdravstva. Ovo je trenutno jedini Medicinski fakultet u Hrvatskoj koji svojim studentima pruža mogućnost direktne edukacija na robotskom simulatoru.

U sklopu programa će bit predstavljen robotski kirurški sustav daVinci X, a studenti Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilište će tijekom trodnevnih radionica imati priliku kroz predavanja i vježbe upoznati principe rada robotski asistirane kirurgije. Radionice će se održavati na Kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta svakog dana od 14:30 sati i namijenjene su studentima i profesorima Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Predstavnici Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta smatraju da je Tjedan kirurške robotike prilika da studentima približimo budućnost medicine i pokažemo kako tehnologija, znanje i empatija mogu djelovati zajedno u korist pacijenata.

Ključne riječi
Hrvatsko katoličko sveučilište robotska kirurgija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja