Tjedan kirurške robotike na Katoličkom sveučilištu: Predstavit će se i poseban robot

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu od 24. do 26. studenoga 2025. održat će se po prvi put „Tjedan kirurške robotike“, trodnevni edukativni program posvećen uvođenju novih digitalnih tehnologija i robotike u suvremeno medicinsko obrazovanje. Projekt u organizaciji Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta ima za cilj modernizirati nastavu i studentima približiti suvremene trendove razvoja kirurgije. Projekt će potaknuti i suradnju između akademske zajednice i kliničkih stručnjaka te inspirirati studente na istraživanje i inovacije u području zdravstva. Ovo je trenutno jedini Medicinski fakultet u Hrvatskoj koji svojim studentima pruža mogućnost direktne edukacija na robotskom simulatoru.

U sklopu programa će bit predstavljen robotski kirurški sustav daVinci X, a studenti Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilište će tijekom trodnevnih radionica imati priliku kroz predavanja i vježbe upoznati principe rada robotski asistirane kirurgije. Radionice će se održavati na Kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta svakog dana od 14:30 sati i namijenjene su studentima i profesorima Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Predstavnici Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta smatraju da je Tjedan kirurške robotike prilika da studentima približimo budućnost medicine i pokažemo kako tehnologija, znanje i empatija mogu djelovati zajedno u korist pacijenata.