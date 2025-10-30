Vatrogascima 19 milijuna eura iz sredstava za šume

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisan je Sporazum o financiranju vatrogasne djelatnosti za aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih organizacija u razdoblju od 2024. do 2027., vrijedan 19 milijuna eura. Sporazum su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Iz Ministarstva kažu kako je predmet sporazuma financiranje vatrogasnih aktivnosti, iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), a sklapa se za razdoblje do 31. prosinca 2027. Ministarstvo osigurava sredstva za jačanje vatrogasne djelatnosti u visini 20% od ukupno godišnje prikupljenih sredstava iz OKFŠ-a, dok pravo na sredstva ostvaruju vatrogasne organizacije prema stupnju opremljenosti, površini šuma i šumskih zemljišta te stupnju ugroženosti od požara na području na kojem provode vatrogasnu djelatnost, što utvrđuje Vatrogasni stožer Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ).

Ministarstvo sudjeluje i u provedbi godišnjih Programa aktivnosti u sklopu posebnih mjera zaštite od požara, pa je u sklopu Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske do danas obavljeno radova održavanja protupožarnih prometnica u dužini od 61,07 kilometara, a do kraja godine planirano je dodatnih 53,15 km, sveukupne vrijednosti od 2,8 milijuna eura. Ministar Vlajčić kazao je kako je od 2019., suradnjom s HVZ-om osigurano oko 30 milijuna eura za opremanje, osposobljavanje i modernizaciju vatrogasnih zajednica. – Ta ulaganja nisu samo brojke na papiru – to su nova vatrogasna vozila, bolja oprema, sigurniji uvjeti rada i spremniji ljudi koji svakodnevno čuvaju naše šume, sela i gradove – istaknuo je te dodao kako potpisivanjem novog četverogodišnjeg sporazuma hrvatsko vatrogastvo i dalje biti primjer organiziranosti, stručnosti i spremnosti te na usluzi svim našim građanima i lokalnim zajednicama.