Strava na A9: Dvoje izgorjelo u autu, vatrogasci u šoku: ovo nismo nikad vidjeli

Na autocesti Pirn (A9) kod Lebringa u austrijskoj Štajerskoj, dogodila se jeziva prometna nesreća koja je oduzela dva života. Pijani 38-godišnji vozač iz okruga Leibnitz, divljajući prevelikom brzinom, izazvao je frontalni sudar s automobilom iz Mađarske. Od siline udara vozilo je planulo, a dvoje putnika izgorjelo je u plamenu, bez šanse za spas.

Tragedija u sekundi: Alkohol i brzina kobni spoj

Policija je potvrdila da je 38-godišnji Austrijanac bio teško pijan kada je prešao u suprotni trak i zakucao se u mađarski automobil s dvoje ljudi. Nakon sudara, vozilo je zahvatio požar, a putnici su ostali zarobljeni u plamtećoj zamci. Spasilačke ekipe nisu mogle ništa učiniti. Vozač koji je izazvao nesreću prošao je s lakšim ozljedama, dok je autocesta A9 bila zatvorena do ranih jutarnjih sati zbog očevida i uklanjanja olupina. Tužiteljstvo u Grazu naložilo je obdukciju kako bi se potvrdio identitet žrtava, a vještaci istražuju uzroke nesreće.

Vatrogasci u šoku: „Ovo nismo nikad vidjeli“

Gottfried Rosencopf, zapovjednik dobrovoljnih vatrogasaca iz Lebringa, opisao je prizor kao nešto što će ga proganjati do kraja života. „Stigli smo na dojavu o osobi u zapaljenom autu. Kad smo ugasili plamen, shvatili smo da je unutra bila i druga osoba. Automobil je bio hrpa iskrivljenog metala“, potreseno je ispričao za lokalne medije. „Trčiš da pomogneš, ali shvatiš da je prekasno. Samo se pitaš jesi li mogao stići brže.“

Tragedija je uzdrmala i najiskusnije vatrogasce. Mlađi članovi tima, koji su prvi put svjedočili ovakvom užasu, odmah su dobili psihološku podršku. „Razgovori će se nastaviti, trauma je velika“, rekao je Rosencopf, zahvalivši policiji, Crvenom križu i drugoj vatrogasnoj jedinici iz Lebringa na besprijekornoj suradnji. „Svi smo dali sve od sebe, ali ovo je noć koju nitko neće zaboraviti“, zaključio je.

Istraga u tijeku Policija i tužiteljstvo nastavljaju istraživati kako je došlo do kobnog sudara, dok zajednica u Štajerskoj tuguje za stradalima. Nesreća je još jedan tragičan podsjetnik na smrtonosnu kombinaciju alkohola i brzine za volanom.