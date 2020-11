Svi bi nove uspornike: Nema šanse da ih zaobiđete, a neće skršiti auto

Da bi ih savladao, vozač zaista mora drastično usporiti, na oko 20 kilometara na sat. Usto se protežu preko cijele ceste pa ih se nikako ne može zaobići. Žarko crvena boja čini ih zamjetnim i danju i noću, a smješteni su svakih nekoliko stotina metara pa je nemoguće juriti. Oduševljeni su stanovnici Dugava novim, suvremenim uspornicima koji su nedavno osvanuli u Ulici svetog Mateja, u blizini vatrogasnog doma i crkve, te na još nekoliko kritičnih lokacija u kvartu. Mnogo su bolje rješenje od žutih “ležećih policajaca” koji su nekoć bili ondje, a dodatan “plus” daju onima koji ispunjavaju “2 u 1” funkciju pa su na prometnici montirani kao uzdignuti pješački prijelaz.

Hvale ih i pješaci i vozači...

– Super su i bolje hodam na njima jer je ravno. Htio bih da ih se postavi još, posebice oko škole – kaže umirovljenik Ante Laškarin. Da cijela ulica bude načičkana novim uspornicima rado bi i Irena Rakić, također zbog sigurnosti djece, a sviđaju se i vozačima. Jer ih je, kažu Stjepan Ivančan i Ivan Alerić, lakše svladati nego žute modele, a još lakše nego one tvrde, crne uspornike.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 06.10.2020., Zagreb - Dugave su, kao i mnogi zagrebacki kvartovi, dobile nove uzdignute uspornike za promet. Stjepan Ivancan i Ivan Aleric. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

– Nema “hupsera” koji neće barem malo oštetiti aute, ali ovi rade najmanje problema. Klizim preko njih bez puno muke – objašnjava Alerić. A čini se kako novi ležeći policajci “niču” na svakom koraku pa ih se može vidjeti i u Brezovici, Gornjoj Dubravi, Podsljemenu... Primjerice, u Dubravi su osvanuli na uvijek jako prometnim Dankovečkoj i Novačkoj ulici. Grad smo stoga pitali koliko košta njihovo postavljanje, no odgovora nije bilo, ali smo od stručnjaka s Fakulteta prometnih znanosti Marka Šoštarića doznali da se iznos “vrti” oko 10 tisuća kuna po komadu. Pozitivne reakcije ljudi pak potvrđuje i Damir Oniško, šef Gradske četvrti Gornja Dubrava, koji ističe kako je plan s vremenom zamijeniti sve postojeće uspornike, sukladno novom pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

– Imamo puno zahtjeva, neprestano stižu i novi prijedlozi, no ne možemo sve odjednom pa idemo prema prioritetima, odnosno u područja u kojima velik broj stanovnika želi nove uspornike – objašnjava Oniško pa kao lokacije navodi križanje Grižanske i Međugorske, gdje bi za koju godinu trebala osvanuti XII. gimnazija, kao i Slanovečku cestu u Dankovcu, gdje su škola i ambulanta.

– Dobili smo peticiju građana i donijeli zaključak kojim tražimo da se ondje stave novi uspornici. Sad je na Gradskom uredu za promet da to odobri i bit će riješeno – kaže Oniško. Slankovečka je jako opasna jer se njome vozi mnogo brže no što bi se smjelo, a uspornici su u tako lošem stanju da se neki od šarafa raspadaju. I potrebni su im novi “hupseri”, kaže Marijan Gabud, automehaničar koji ondje radi, s čime se slaže i bračni par Lidija i Tomislav Kisela. Iako su vozači, ističu, smatraju da su nužni za sigurnost u kvartu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 06.10.2020., Gornja Dubrava, Zagreb - Stanovnici Slanovecke ulici traze postavljanje novih uspornika na vise lokacija.Photo: Marko Prpic/PIXSELL

– Ulica je uska, a njome znaju voziti i do 110 kilometara na sat. Da mogu, ja bih da novi ležeći policajci budu i 20 centimetara viši. Pa neka si unište aute ako žele tako juriti – kaže Tomislav.

...a prednosti vide i stručnjaci

A dolaze i u Novi Zagreb zapad, potvrđuje šef četvrti Jadranko Baturić, pa nakon članka u Večernjaku niču i na opasnoj Karlovačkoj cesti u Blatu. – Kad zeleno svjetlo za hupsere da Vijeće četvrti, zahtjev odlazi u Gradski ured za promet. Oni rade prometnu studiju, nakon čega se sve vraća na Vijeće koje pregleda rezultate. Iduća faza je odobrenje policije i to je onda to, kreću radovi – objašnjava Baturić proceduru i dodaje da će nove uspornike postaviti gdje god ih stanovnici zatraže, pod uvjetom da ih je barem pola za to. I sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec kaže da su novi modeli puno otporniji na vremenske prilike, habanje te, primjerice, udarac ralice.

– Stari bi, naime, od udarca pucali pa su tako oštećeni mjesecima predstavljali opasnost za ovjes i gume automobila, a životnu opasnost za motocikliste. Popravak je pak bio problematičan jer nisu kompaktni, a za nabavku dijelova trebalo je vremena i javni natječaj. Sad je drukčije, uspornici su crvene retroreflektirajuće boje, vrlo dobro uočljivi u svim prilikama, dobrog nagiba koji ne oštećuje ovjes u znatnoj mjeri te lako popravljivi jer su od lijevanog betona – zaključuje Husinec.