'GLAZBENI TE ZOVE!'

Svečani koncert povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog saveza

Svečani koncert u HNK
Jurica Galoić/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
05.01.2026.
u 15:00

Pod dirigentom Valentinom Egelom nastupit će Simfonijski orkestar HRT-a, Zbor HRT-a i članovi Akademskog zbora „Ivan Goran Kovačić“, uz soliste Josipu Bilić, Kristinu Kolar, Doru Janu Klarić, Emiliju Rukavinu, Roka Radovana, Tomislava Jukića, Davora Nekjaka, Ivicu Čikeša te glumca Ivana Colarića

Hrvatski glazbeni zavod ove godine obilježava veliku 200. obljetnicu, povijesnu prekretnicu u kontinuiranom djelovanju najstarije i najvažnije glazbene institucije u Hrvatskoj, jedne od najstarijih udruga u kulturi u svijetu. Tim povodom, u srijedu, 14. siječnja, s početkom u 20 sati, na Glavnoj pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu održat će se svečani koncert pod nazivom “HNK u Zagrebu & HRT za HGZ: Glazbeni te zove!”.

Pod dirigentom Valentinom Egelom nastupit će Simfonijski orkestar HRT-a, Zbor HRT-a i članovi Akademskog zbora „Ivan Goran Kovačić“, uz soliste Josipu Bilić, Kristinu Kolar, Doru Janu Klarić, Emiliju Rukavinu, Roka Radovana, Tomislava Jukića, Davora Nekjaka, Ivicu Čikeša te glumca Ivana Colarića. Program donosi izbor najljepših arija, zborskih dionica i orkestralnih djela hrvatskih skladatelja čiji su rad i glazbena ostavština povezani s djelovanjem Hrvatskog glazbenog zavoda – od Vatroslava Lisinskog, Ivana pl. Zajca, Jakova Gotovca i Dore Pejačević, do suvremenog Frane Paraća, istaknuli su organizatori. Ulaznice su dostupne na hnk.hr  te na blagajni Hrvatskog narodnog kazališta.

Hrvatski glazbeni zavod Zagreb

