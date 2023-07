Sve nas je uništio isti orkanski vjetar, no naša šteta kao da ne postoji

– Suprug i ja te smo srijede oko pola četiri odlučili otići doma na ručak i predahnuti od posla. Kad smo se vratili sat vremena kasnije, gotovo ništa nije ostalo čitavo – opisuje Mateja Novak iz Dubrave prošlotjedno olujno nevrijeme koje je u svega nekoliko minuta uništilo ekološko poljoprivredno gospodarstvo koje je godinama uz pomoć supruga vlastitim rukama podizala.

Vlasnica OPG-a Novak Mateja dočekuje nas kraj drvenog štanda gdje se inače odvija glavnina prodaje ekološkog povrća koje ovdje sa suprugom Nevenom proizvodi od 2016. Štand je sada prazan, a teško da će puno hrane na njega i stići. Gubici su nezapamćeni, a zagrebački poljoprivrednici sami su u borbi za odštetu jer zbog zakonskih propisa elementarna nepogoda nije, a vjerojatno i neće biti proglašena.

Šteta najmanje 50.000 eura

– Štete su velike na svim kulturama, rajčici, paprikama, lubenicama i drugom povrću. Unatoč plastenicima, od nevremena nije bilo spasa jer je tuča nošena orkanskim vjetrom ušla i u one plastenike koji su ostali čitavi – govori. Velik dio plastenika nije preživio nevrijeme baš kao ni povrće u njima. Na imanju su u trenutku silovite oluje zabilježili udare vjetra od 150 kilometara na sat.

– Odjednom je sve stiglo iza brda, iznenadilo nas je. Na naših pet hektara imamo oko osam tisuća kvadrata pod trideset plastenika i većina je oštećena i sad smo pred zidom – objašnjava Mateja Novak. Za svoj su OPG osigurali europska sredstva iz programa za ruralni razvoj kako bi povećali proizvodnju. Da završe nove plastenike, nedostajala su im dva tjedna, a zbog svega su podigli i kredit.

– Kako bismo dobili sufinanciranje europskim sredstvima, bilo je prvo potrebno izgraditi plastenike za što smo podigli kredit od oko milijun kuna, a sada smo ostali bez velikog dijela povrća, ali i plastenika što znači i bez europskih sredstava, a rata za kredit sjeda na naplatu – opisuje situaciju vlasnica OPG-a.

Pisali su banci s molbom za moratorij na kredit, no do danas su bez odgovora. Što će biti sutra, ne zna. Plastenike u gradnji nisu mogli osigurati, a i za postojeći OPG, govori nam Mateja, osiguravajuća društva nisu bila sklona nuditi isplative police osiguranja. Umjesto da dobiju sredstva, sada će još, kako se čini, morati i namiriti štetu koju procjenjuju na najmanje 50 tisuća eura. Novac je to koji nemaju jer OPG im je jedini biznis.

– Javili smo se i Gradu Zagrebu, njihovi službenici došli su i pregledali imanje, ali pomoći nam najvjerojatnije nema jer nije, a vjerojatno i neće biti proglašena elementarna nepogoda – ističe. U bezizlaznoj je situaciji i Toni Grossi koji na 1,2 hektara u Resniku ima 3000 sadnica lubenica i 500 sadnica dinja. I njemu je vjetar sve, kako kaže, potaracao.

– Lani sam zbog suše imao gubitak od 5000 eura, a ove ću umjesto 50 tona lubenica biti sretan ako uberem 10. Grad je tražio da se prijave štete, no pravo na to imaju samo fizičke osobe koje su vlasnici zemljišta, a ja sam pravana osoba u najmu – govori Grossi koji se, baš kao i obitelj Novak, nada da će Ministarstvo poljoprivrede izaći u susret i zagrebačkim poljoprivrednicima kao što su pomogli i onima u Slavoniji.

Nelogičnost u zakonu

A proglašenje elementarne nepogode za Zagreb, što bi olakšalo situaciju poljoprivrednicima, nije izgledno, ponovio je u četvrtak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jer prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda šteta u jedinici lokalne uprave mora iznositi 20% proračuna. U slučaju Zagreba riječ je o iznosu od približno tri milijarde kuna, odnosno oko velikih 400 milijuna eura.

Zbog cijele situacije gradonačelnik Tomašević dva puta je u tjedan dana obećao da će se sastati s predstavnicima Vlade kako bi se ovaj problem riješio, no do tog sastanka još uvijek nije došlo.

– Vremenski uvjeti su nepodnošljivi i bez ulaganja budućnost, proizvodnja hrane je neizvjesna – naglašava Mateja Novak i zaključuje kako će se, nažalost, to vidjeti već ove jeseni u zalihama na policama i u smočnicama.