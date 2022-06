Sutra smo u Samoboru: Donosimo detaljan plan i program 40. Večernjakove biciklijade

Kočnice su zategnute, lanci podmazani i sitno brojimo do starta jubilarne, 40. Večernjakove biciklijade pa sutrašnje okupljanje na Trgu Franje Tuđmana brojni prijavljeni očekuju s nestrpljenjem. Preuzimanje startnih brojeva počinje u 8.30 sati, a kako biste 21 kilometar do Vugrinščaka svladali bez muskulfibera, voditeljica i fitness trenerica Renata Sopek prije samog starta vodit će vježbe razgibavanja. Za one koji nemaju svoje, 20 bicikala osigurao je Nextbike.

Uživancija za klince

Biciklistička karavana prema Samoboru krenut će u 10 sati. Staza je lagana, uglavnom se vozi po asfaltu, no ne preporučuje se mlađima od osam godina. Od Trga Franje Tuđmana vozi se Reljkovićevom do Ilice pa Alejom Bologne i Škorpikovom prema Samoborskoj cesti, gdje su u planu dva odmorišta. Nakon Samoborske, kolona prelazi Podsusedski most pa Ulicom Franje Tuđmana, Svetonedjeljskom i Ulicom Ivana Perkovca vodi na glavni samoborski Trg kralja Tomislava, a potom Ulicom Ferde Livadića i Starogradskom do ŠRC-a Vugrinščak. Većina biciklista onamo će stići oko 12 sati, a svirkom dobrodošlice dočekat će ih pop-rock bend Pravila igre. U poslijepodnevnom glazbenom programu koji traje do 19 sati nastupit će još i Teška industrija, Heidi šeće psa i Dj Godji.

Onima koji ogladne i ožedne nakon dvosatnog bicikliranja na raspolaganju će biti dvije ugostiteljske linije na kojima će se točiti pivo, voda i sokovi. U gastroponudi je pak tradicionalni jelovnik biciklijade, roštilj, hot dog, kobasice i burgeri. Za one koji se pak požele osvježiti zdravim sokovima od svježe iscijeđenog voća na raspolaganju će biti punkt sa smoothiejima. A ljubitelje pića s okusom hmelja i ječma obradovat će punkt zagrebačke craft pivovare Pulfer.

– Nećemo biciklirati jer moramo raditi, no veselimo se i očekujemo dobar show. Točit ćemo tri naša piva, Ziher pale ale, Lagericu, svijetli lager, i malo posebnije pivo u craft segmentu IPA-u Ground and Pound – kaže Žina Kožina iz Pulfer Breweryja. Točeno pivo probranih hrvatskih craft pivovara nudit će i Robert Veseljak, organizator putujućeg Craft Beer Festivala.

– Večernji list zna organizirati dobru veselicu pa mislim da će posjećenost biti velika, veća nego što se procjenjuje, osobito uvečer jer je glazbeni program odličan. Zbog toga očekujem ozbiljno istakanje – govori Veseljak, koji će nuditi dvadesetak vrsta craft piva za svačiji ukus. Proizvelo ih je sedam domaćih craft pivovara, zagrebačke Medvedgrad, Primarius i Pivionica, varaždinske Purgar i Saperlot, dugoselska pivovara Crafters te Hajsonberg iz Hrvatskog Leskovca.

A biciklijada ne bi bila biciklijada bez sladoleda. Njega će nuditi velikogorički majstor slastičar Memetali Zenuni.

– Nisam još nikada bio na Večernjakovoj biciklijadi i veliko mi je zadovoljstvo što sudjelujem. Nudit ću sladoled od vanilije, čokolade, jagode, zelene jabuke i lješnjaka. Siguran sam da će se svima svidjeti – poručuje Zenuni.

I burgeri u vegevarijanti

Najmlađe na Vugrinščaku očekuju i drugi bogati sadržaji. Klinci će se tako moći verati i skakati po stijeni za penjanje na napuhavanje, spuštati party toboganom, igrati na poligonu za djecu. U planu je i radionica za najmlađe, a na raspolaganju su i odbojkaški tereni, dva stola za stolni tenis te dva terena za badminton. Za subotu se najavljuje toplo i sunčano vrijeme, s temperaturama i do 27 Celzijevih stupnjeva, a mnogi željni kupanja osvježenje će moći pronaći na bazenima na Vugrinščaku koji sutra otvaraju sezonu.

Kao i na svakoj biciklijadi, zdravlje je na prvom mjestu pa su tako Večernji list i Hrvatska liga za hipertenziju za bicikliste osigurali mjerenje krvnog tlaka i određivanje razine glukoze. Kako biste pristupili provjeri, potrebno je riješiti kviz "Sedam demona hipertenzije", a nakon što ga riješite, dobijete voucher s kojim se ide na preglede. U suradnji s Udrugom za promicanje biljne prehrane i ekološke osviještenosti Avokado održat će se i radionica "Sočni burger u vegevarijanti" na kojoj će se moći naučiti kako izraditi vegeburger, kao i polpete od žitarica i vegansku inačicu majoneze. A udruga Pozitiva Samobor pripremila je ekokviz te kreativne radionice oslikavanja teglica za cvijeće, prepoznavanja biljaka, sijanja i sadnje.

Oko 19 sati počinje uzbudljivi večernji glazbeni program na kojemu će nastupiti Detour, Prljavo kazalište i Vanna. Povratak je u vlastitom aranžmanu, stoga se onima koji se vraćaju biciklima preporučuje oprez. Za one koji žele bezbrižno uživati u večernjem programu osiguran je parking za bicikle sa zaštitarom i povratak autobusima u Zagreb. Bicikli se ostavljaju na vlastitu odgovornost. Busevi su besplatni, no imaju ograničen broj mjesta, a voze u 20, 22 i 23 sata te u ponoć. Polazak je kod hotela Lavica u Ulici Ferde Livadića 5, a dolazak kod okretišta Ljubljanica. •