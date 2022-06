Cilj biciklijade je druženje, no za pedaliranje se valja zagrijati, evo i kako!

S nestrpljenjem odbrojavamo posljednja dva dana do jubilarne, 40. Večernjakove biciklijade koja starta u subotu u 10 sati sa zagrebačkog Trga Franje Tuđmana, a završava na samoborskom izletištu Vugrinščak. Ruta nije pretjerano zahtjevna i vozi se uglavnom po asfaltu, no svladavanje 21 kilometra od starta do cilja ipak zahtjeva pripremu i zagrijavanje. Kako biste na Vugrinščak stigli bez muskulfibera, voditeljica i fitness trenerica Renata Sopek, nakon okupljanja i preuzimanja brojeva koje počinje u 8.30 sati, na startu biciklijade na Trgu Franje Tuđmana vodit će vježbe razgibavanja kojima će zagrijati sudionike.

Dajte si vremena

– Cilj je da se družimo i lagano pripremimo za biciklijadu. Vježbe će biti klasično razgibavanje laganog ritma, počet ćemo od glave, a završiti na nožnim palcima kako bi se cijelo tijelo zagrijalo. Napravit ćemo i nekoliko vježbi za podizanje pulsa, ali ne previše kako se sudionici ne bi umorili prije puta u Samobor. Njima ćemo aktivirati cijelo tijelo i zglobove, osobito skočne zglobove, koljena i noge kako bismo se pripremili za tjelesnu aktivnost koja je pred nama – opisala je Renata Sopek set vježbi koje nas očekuju netom prije starta biciklijade. One će biti u laganom ritmu i namijenjene su svima, naglašava. A za biciklijadu se možete ugrijati i sami radeći vježbe kod kuće, dodaje.

– Vrijeme je lijepo i pogodno za lagane rute zagrijavanja. Što god da odaberete, šetnju, brzo hodanje, trčanje ili bicikliranje u ovim idućim danima, sve je dobrodošlo. Netko tko bez pripreme krene biciklirati 21 kilometar, vrlo lako može zaraditi upalu mišića pa je svaka pa i najlaganija priprema dobrodošla. Poanta je da se aktivirate – savjetuje Renata. Nije poželjno da na biciklijadu dođete biciklom koji ste netom izvukli iz podruma, no tempo će biti prilagođen i takvima, kaže.

– Biciklijada nije utrka, već druženje za sve generacije. Rute su proteklih godina bile kraće, ovako dugačka ruta već se dulje vrijeme nije vozila. Obavezno ponesite vodu i zaštitu od sunca jer prema sadašnjoj prognozi čeka nas toplo vrijeme. Tempo ne treba forsirati, dajte si vremena, neka traje i dulje, bitno je da sigurno dođete u Samobor gdje je u planu cjelodnevna zabava, druženje i odličan glazbeni program – kaže Renata Sopek i poziva sve da dođu na jubilarnu Večernjakovu biciklijadu.

Bicikliranje po skrivenim zagrebačkim rutama također je dobra priprema za subotu. Stanovnici istočnog dijela Zagreba na raspolaganju za to imaju Maksimir koji nudi mogućnost za različite vrste treninga, od lagane, rekreativne vožnje do pravog šumskog offroad downhilla. Oni u zapadnom dijelu grada mogu biciklirati uz korita sljemenskih potoka Črnomerca, Vrapčaka ili Kustošaka i slijediti ih sve do njihova ušća u Savu u neposrednoj blizini Jaruna pa produžiti do jezera.

Dva odmorišta

Obala zagrebačkog mora idealna je za trening prije biciklijade. Biciklistička staza je ravna, dobro obilježena i većim dijelom asfaltirana, no na južnoj obali nudi se i mogućnost offroad vožnje. Đir oko Jaruna dug je oko šest kilometra što ga čini idealnim poligonom za biciklijadu jer udaljenost od starta do cilja na Vugrinščaku iznosi 21 kilometar, što su tri i pol kruga oko Jaruna pa možete štopati koliko vremena vam je potrebno i prilagoditi tempo onom na biciklijadi, a očekuje se da će većini do Vugrinščaka trebati oko dva sata.

Još je jednostavnija, iako dosta duža, staza savskim nasipom do Rakitja i Orešja. Duga je 32 kilometra, potpuno je ravna, a vozači do cilja gotovo uopće neće morati ulaziti u cestovni promet. Do Rakitja se može i makadamskom rutom koja sa savskog nasipa skreće na Lučko i dva je kilometra duža, a obje otkrivaju skrivene ljepote na zapadnom rubu Zagreba.

Onima kojima ni nakon cilja u Vugrinščaku neće biti dosta pedaliranja, preporučujemo polubrdski đir po okolnom Samoborskom gorju, a ta je ruta dugačka 78 kilometara. Srednje je težine i nije za početnike, a proteže se naseljima u okolici Samobora prije nego što se počne penjati u samo gorje. Najstrmiji je uspon od 330 metara između naselja Palačnik i Cerja Samoborskog.

Ruta biciklijade od Trga Franje Tuđmana do Vugrinščaka pretežito se vozi na asfaltu. Iako je lagana, zbog dužine ne preporučuje se mlađima od osam godina. Od Trga Franje Tuđmana vozi se Reljkovićevom do Ilice pa Alejom Bologne i Škorpikovom prema Samoborskoj cesti gdje su u planu dva odmorišta. Nakon Samoborske, kolona prelazi Podsusedski most pa Ulicom Franje Tuđmana, Svetonedjeljskom i Ulicom Ivana Perkovca vodi na glavni samoborski Trg kralja Tomislava, a potom Ulicom Ferde Livadića i Starogradskom do ŠRC-a Vugrinščak. Ugodna vam vožnja i vidimo se na Trgu Franje Tuđmana. Ako još nemate startni broj, pronađite prijavnicu na našem portalu Vecernji.hr. •