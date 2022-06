VAŽNA OBAVIJEST: U subotu ujutro zatvoren promet od Zagreba prema Samoboru

Ove godine slavimo jubilarnu 40. Večernjakvu biciklijadu i to na istoj ruti kao i davne 1979. godine. Start vožnje je na Trgu Franje Tuđmana u 10 sati, a pedaliramo do cilja na livadi Vugrinščak gdje će se održati dodatni zabavni i glazbeni program. Ruta od 21 km bit će sljedeća: Trgu Franje Tuđmana – Reljkovićeva ulica – Ilica – Aleja Bologne – Ulica Velimira Škorpika – Samoborska cesta – Podsusedski most – Ulica Franje Tuđmana – Svetonedjeljska ulica – Ulica Ivana Perkovca – Trg Kralja Tomislava – Ulica Ferde Livadića – Starogradska ulica – ŠRC Vugrinščak.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Promet na navedenim ulicama bit će privremeno zatvoren 10.00 do 13.00 sati. Kako kolona biciklista bude odmicala prometnice će se otvarati. Zaustavljamo promet kako bi sudionici Večernjakove biciklijade sigurno stigli do cilja u Samoboru.

Večernjakova biciklijada promovira aktivan način života i stvaranje navika bavljenja sportom. Također u zadnjih par godina naša biciklijada podiže svijest o biciklizmu kao ekološki prihvatljivom načinu prijevoza te ukazuje na nedostatak biciklističke infrastrukture i važnost odgovornog ponašanja u prometu.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Nakon odvoženog „polumaratona“ na livadi Vugrinščak čeka nas bogat zabavni sadržaj uz glazbene nastupe brojnih izvođača. Najprije će nas zabavljati Heidi šeće psa, Pravila igre, Teška industrija, a navečer nastupaju Detour, Prljavo kazalište i Vanna.

Prijavite se i osigurajte startni broj putem našeg online obrasca na kraju teksta.

Pozovite osobu s kojom želite na Večernjakovu biciklijadu i pedalirajmo skupa kao nekada!