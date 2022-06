Večernjakova je biciklijada top priča, stiže ekipa iz kluba, a vodimo i obitelji

Tandemi, kvarteti, oldtajmeri, lowrideri, criuseri, chopperi... Vozni park dijela sudionika Večernjakove biciklijade svake godine djeluje kao da je izišao iz radionice profesora Baltazara, a tako će biti i u subotu ujutro na startu na Trgu Franje Tuđmana, gdje će nas maštovitim biciklističkim rukotvorinama iznenaditi brojni kreativci.

Premijera i za Osječane

Zaštitni znak manifestacije postali su i bicikli koje u radionici na Jarunu izrađuje Ivan Herman. Svoju je prvu kreaciju izradio prije 15 godina za sudjelovanje na biciklijadi, a od tada je za svako pedaliranje uz Večernji izrađivao po jednu novu. Zbog privatnih obaveza, kaže nam, za ovogodišnje izdanje nije stigao, već će na Vugrinščak dopedalirati na lanjskom hitu, replici bicikla iz 1860. visokim gotovo dva i pol metra.

– Večernjakove biciklijade na propuštam već 15 godina. Nisam još nikada pedalirao do Vugrinščaka pa će ovo biti i svojevrstan izazov – poručuje Ivan Herman, koji dolazi u društvu oca, brata i prijatelja s kojima izrađuje bicikle.

Na biciklijadu stižu i gosti iz ostalih dijelova Hrvatske te iz regije. Iz Travnika će u Zagreb tako potegnuti članovi Biciklističkog kluba Napredak. Ekipu od dvadesetak pasioniranih Travničana na dva kotača čine uglavnom bračni parovi, a neki će na izlet povesti ostatak obitelji. Najmlađi član vesele ekipe je 11-godišnji Ivan Martić, a dolaze još i Anto Bilić, Marinko Valjan, Velimir Jurišić, Jasna Jurišić, August Valjan, Svjetlana Valjan, Petar Valjan, Jakov Valjan, Luka Valjan, Matija Valjan, Nikola Martić i Danijela Martić.

– Mislili smo biciklima do Zagreba, no to će pričekati jer su djeca izrazila želju da idu s nama. Interes je velik, svi traže dresove pa nas možda dođe još i više no što smo planirali – govori Anto Bilić, predsjednik kluba i intendant Hrvatskog kazališta Travnik. Dolazak biciklom u Zagreb, objašnjava, postalo je tradicija Napretka.

– U vrijeme pandemije tri puta smo biciklirali do Zagreba. Krenuli smo oko četiri ili pet ujutro starom cestom, a predvečer stigli u Ivanić-Grad, gdje smo prespavali. Super je to avantura – objašnjava Bilić. Raduju se novom dolasku u Zagreb koji su zavoljeli, a posebno Večernjakovoj biciklijadi na kojoj dosad nisu bili.

– Večernjakova biciklijada je top priča i jako nam je drago što u njoj sudjelujemo – poručuje Bilić. Pedaliranju se veseli i Nikola Martić. I on je bio u ekipi Travničana koja je na dva kotača stigla u Zagreb.

– Nezaboravno iskustvo. Biciklirali smo oko 12 sati, a dočekali su nas naši Travničani u Nutelino Baru u Vlaškoj pa smo odlučili da nam tura postane tradicija – govori Nikola. I njemu je ovo prva Večernjakova biciklijada.

– Biciklijadom će Večernjak tisuće ljudi učiniti sretnima. Iskreno se radujemo i očekujemo lijepo druženje, upoznavanje novih prijatelja – ističe.

Pa lagano do Samobora

Gosti na biciklijadu stižu i iz Osijeka. Svoju ekipu okupio je Dubravko Ižaković, glavni tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske županije.

– Svima nam je to prva Večernjakova biciklijada i jako joj se veselimo jer smo o njoj puno čuli. I mi u Osijeku i županiji imamo puno biciklijada. Najveća je Febire i održava se u rujnu pa se nadamo da ćemo se u Zagrebu povezati s Večernjakom i napraviti mrežu biciklijada po cijeloj Hrvatskoj – ističe Ižaković.

Večernjakova jubilarka, podsjetimo, starta u subotu ujutro s Trga Franje Tuđmana u Zagrebu. Preuzimanje brojeva počinje u 8.30 sati, nakon čega će Renata Sopek voditi lagane vježbe razgibavanja. Kolona kreće u 10 sati, a predviđena su dva odmorišta na staroj Samoborskoj cesti s osvježenjem za bicikliste. Većina sudionika na cilj u Vugrinščaku stići će oko podneva, a ondje će ih dočekati bogata gastroponuda, svirka benda Pravila igre, ali i besplatni novouređeni bazeni. Na raspolaganju su i sadržaji poput badmintona i odbojke te bogat program za djecu.

Poslijepodne sviraju još Teška industrija i Heidi šeće psa, a u 19 sati počinje večernji dio programa koji će začiniti Detour, Prljavo kazalište i Vanna. Povratak s biciklijade u vlastitom je aranžmanu, stoga je onima koji se vraćaju biciklima potreban oprez. Za one koji žele bezbrižno uživati u večernjem programu osiguran je parking za bicikle sa zaštitarom i povratak autobusima u Zagreb.

Bicikli se ostavljaju na vlastitu odgovornost. Busevi imaju ograničen broj mjesta, a voze u 20, 22 i 23 sata te u ponoć. Ako još niste, startni broj možete osigurati prijavom na portalu vecernji.hr. Smisao biciklijade nije utrkivanje, već druženje, stoga apeliramo na sve sudionike da se drže laganijeg ritma.•