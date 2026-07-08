Sudski vještak o zatvaranju zagrebačkih gradilišta: 'U 26 godina ovo nisam doživio'

Državni inspektorat zatvorio je tri gradilišta u Zagrebu zbog utvrđenih nepravilnosti, među kojima je i gradilište na jednom od najprometnijih gradskih raskrižja - križanju Savske i Vukovarske ulice. Riječ je o lokaciji na kojoj su posljednjih dana vozači imali problema zbog radova, a vozila su zapinjala među tramvajskim tračnicama. Kako piše RTL, inspekcija je na gradilištu na križanju Savske i Vukovarske naložila postavljanje dodatne pomične zaštitne ograde oko iskopa te gradilišne ploče s propisanim podacima. Osim toga, obustavljeni su i radovi u Zvonimirovoj ulici, na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, gdje su također utvrđeni propusti tijekom izvođenja radova.

Iz Grada Zagreba poručili su kako je riječ o manjim nepravilnostima vezanima uz zaštitu na radu te istaknuli da su zahtjevi inspektora za postavljanjem zaštitne ograde i informativne ploče dio uobičajene procedure. S druge strane, iz Državnog inspektorata navode da gradilišta nisu bila adekvatno ograđena niti dovoljno zaštićena te poručuju da nadzor nije završen. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi RTL, radovi se neće nastaviti odmah nakon otklanjanja uočenih nedostataka jer će inspektori provesti i detaljan pregled cjelokupne dokumentacije.

O slučaju je za RTL Danas govorio sudski vještak za građevinu Ivan Martić, koji smatra da ovakvo zatvaranje gradilišta nije uobičajena praksa. "Prema mojoj dugogodišnjoj praksi, gradilišta se u ovakvim situacijama u Hrvatskoj ne zatvaraju. U mojih 26 godina, koliko sam aktivno u građevinarstvu, nisam doživio da se ovako zatvori gradilište koje je problematično zbog izostanka građevinske ograde. U zakonu ne postoje odredbe koje bi rekle što je manji ili veći nedostatak ili propust. Nešto jednostavno nije napravljeno u skladu sa zakonom", rekao je Martić.

Na pitanje radi li se možda o političkom obračunu nakon nedavnog incidenta sa službenim vozilom premijera, Martić nije želio donositi zaključke. "Kao vještak ne mogu se složiti s tako olako izrečenim tvrdnjama, no mogu ukazati da se svaka informacija može provjeriti. Postoji evidencija kako prijava tako i postupanja, od trenutka pisanja plana rada Inspektorata do izlaska inspektora na teren. Znači da se u službenoj evidenciji Inspektorata može utvrditi čak i koji dan i u kojem trenutku te na osnovi čega se izašlo na ovo gradilište", izjavio je.

Dodao je kako zakon ne razlikuje manje i veće propuste, već samo propisane uvjete koji moraju biti ispunjeni. "Izgledno je, a i jučer sam tu prolazio, da ne postoji gradilišna tabla postavljena na mjestu pravovremeno kako je odredio zakon i javno istaknuta na vidljivom mjestu. Isto tako, nedostaje ograda koja bi trebala ograničiti pristup gradilištu. Ovo što sad vidimo pretpostavljam da su neke izvanredne mjere nastale povodom zatvaranja, no to nije dovoljno ni primjereno ovom mjestu i ovakvim radovima", zaključio je Martić.