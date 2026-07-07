Evo što sve znamo o gradilištima u Zagrebu i razlozima zbog kojih su zatvorena

Državni inspektorat (DIRH) zatvorio je jučer gradilišta u Zvonimirovoj na dionici od Trga žrtava fašizma do ulice Vjekoslava Heinzela te na raskrižju Savske i Vukovarske zbog utvrđenih nepravilnosti tijekom građena. – Nepravilnosti se odnose na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu. Na ostale okolnosti koje se odnose na građenje, inspekcijski postupak je u tijeku – rekli su nam iz DIRH-a.

Iz Grada Zagreba, komentirajući zatvaranje gradilišta na križanju Savske i Vukovarske rekli su da je riječ o određenim manjim neusklađenostima. – Prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo tijekom današnjeg dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno – rekli su iz Grada dodajući kako će u slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije ViO, kao investitor, od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju.

Na križanju Savske i Vukovarske, podsjetimo, u tijeku su radovi vrijedni pet milijuna eura, a paralelno se realiziraju dva važna projekta. Prvi je sveobuhvatna obnova magistralnog vodovoda u Vukovarskoj, vrijedna 3,8 milijuna eura, a nekoliko metara dalje radi se i na obnovi dotrajale tramvajske skretnice, što stoji još 1,2 milijuna eura. Radovi na raskrižju, ako ne dođe do pomicanja rokova zbog zatvaranja gradilišta, trebali bi trajati do kraja kolovoza, a za to vrijeme na snazi je privremena regulacija prometa.

Tramvaji i ostala vozila i dalje se mogu kretati pravocrtno iz smjera sjevera prema jugu, a posebna pravila vrijede za one koji iz istočnog dijela Vukovarske žele nastaviti prema Trešnjevki ili skrenuti prema Savskoj. Da bi to učinili, moraju najprije skrenuti desno u Savsku te se, nakon pedesetak metara, polukružno okrenuti i nastaviti prema jugu. Da ne bi bilo problema, nekoliko metara prije polukružnog skretanja postavljen je privremeni semafor.

Oni koji, pak, iz južnog dijela Savske žele nastaviti prema sjeveru, također moraju koristiti obilazan pravac preko raskrižja Vukovarske i Ulice Fausta Vrančića. Sva lijeva skretanja na raskrižju su onemogućena. Nova privremena regulacija, kako smo se uvjerili na terenu provog radnog dana rezultirala je dugačkim kolonama. U jednom trenutku na križanju se pokvario semafor, što je rezultiralo dodatnim problemima, a da stvar bude gora dva automobila su bila upala u raskopane tramvajske tračnice; prvi incident dogodio se između sedam i osam sati ujutro, a drugi nešto prije deset.

Osim toga, pješaci su se žalili da na pojedinim dionicama prolaze kroz gradilište, između građevinskih strojeva i kamiona. Upitan je li se obnova mogla organizirati u etapama kako bi građani imali sigurniji prolaz, gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je odgovorio da se svi zahvati provode prema prometnim elaboratima koje izrađuju stručnjaci. – Naravno da se uvijek može analizirati može li se nešto napraviti bolje ili optimalnije, ali kada me pitate je li se moglo raditi u etapama, onda bih vas podsjetio da bi me, da smo ovakve radove izvodili u travnju, pitali zašto ih ne radimo preko ljeta – rekao je Tomašević. Naglasio je kako je Zagreb suočen s velikim infrastrukturnim zaostatkom koji se, prema njegovim riječima, gomilao desetljećima.

Kada je u pitanju Zvonimirova, tamo je pak, 15. lipnja počela obnova tramvajske pruge, na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice. Projekt uključuje obnovu dotrajale tramvajske pruge, zamjenu tračnica, izradu nove betonske podloge i modernizaciju sustava pričvršćenja radi smanjenja buke i vibracija.

Najzahtjevniji dio radova kako je najavljivano trebao bi biti sredinom srpnja na raskrižju Ulice kralja Zvonimira i Ulice Pavla Šubića. Planirano trajanje radova je do 7. rujna. Od 15. srpnja do 15. kolovoza trebala bi se obnavljati tramvajska skretnica na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve ulice. Zbog radova je također na snazi posebna regulacija prometa, tramvaje između Trga žrtava fašizma i Borongaja zamjenila je tako izvanredna autobusna linija 602. A hoće li zatvarnje gradilišta rezultirali prolongiranjem radova, ostaje za vidjeti.